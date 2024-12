Rey Carlos: 2024, el peor año de su vida

El 2024 no ha sido un año fácil para la familia real británica, que se enfrentó a grandes retos, especialmente por la salud de dos de sus integrantes, el rey Carlos III y la princesa de Gales, Kate Middleton (su nuera), ambos con cáncer. El padre de los príncipes Guillermo y Harry no ha superado la enfermedad. Mantiene el tratamiento médico y no está fuera de peligro. ¿Continuará en el trono en 2025? Dependerá de su estado de salud.

Se le diagnostica el cáncer

En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer, pero no reveló el tipo. La dolencia se detectó tras someterse a un “procedimiento correctivo” por un agrandamiento benigno de la próstata. Mientras se sometía a ese tratamiento, se observó otro motivo de preocupación y las pruebas posteriores identificaron “una forma de cáncer”. Entonces tenía 75 años.

El padre de los príncipes Guillermo y Harry se alejó de sus compromisos públicos durante el tratamiento, pero en abril reanudó su actividad pública. El 14 de noviembre cumplió 76 años, tras haber pasado 64 de estos esperando llegar al trono.

El 2024 ha sido un año complicado que él no esperaba, con una reconciliación con su hijo menor, el príncipe Harry, y su esposa Meghan que no se ha dado. Confió en la reina Camila para intensificar sus compromisos públicos. Ahora enfrenta un dilema familiar luego de que su hermano, el príncipe Andrés, quedó nuevamente envuelto en un escándalo, esta vez relacionado con sus vínculos con un supuesto espía chino, Yang Tengbo.

La ausencia de los príncipes de Gales

Las celebraciones de Navidad iniciaron con el tradicional almuerzo en el Palacio de Buckingham, cita en la que se congrega la familia real británica. Sin embargo, hubo ausencias significativas: el príncipe Guillermo y Kate Middleton, así como sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

La decisión ha llamado atención. Ha sido un año muy complicado y convulso para Kate y su esposo, debido a los problemas de salud de la princesa de Gales, por lo que prefieren la tranquilidad. Se les espera la próxima semana en Sandringham House, la propiedad donde desde hace cuatro décadas los monarcas festejan la Navidad.

Kate y Guillermo. Instagram de Casa real inglesa

El rey Carlos III ha mantenido la tradición de su madre, Isabel II, aunque ha flexibilizado la lista de invitados que incluye la cena de Nochebuena y la participación de un servicio religioso el 25 de diciembre en la iglesia de Santa María Magdalena.

Los efectos

Después de que saliera a la luz un tratamiento pionero, menos invasivo y especializado para hacer frente al cáncer del rey Carlos III, se conocieron algunos de los efectos secundarios que le provocó, como perder el sentido del gusto. Se desveló también un cambio de dieta.

El hijo de la reina Camila, Tom Parker Bowles, crítico gastronómico y escritor, indicó que el cordero, la ternera y el cerdo han sido tres de los alimentos que han sido modificados en el menú.

Seguirá con el tratamiento

Una fuente del Palacio de Buckingham ha dejado claro que esta dura etapa del monarca británico no ha terminado. “Seguirá recibiendo tratamiento durante el 2025. Ha evolucionado de forma positiva”, dijo la fuente al Daily Mail, un día después de que los Windsor se reunieron en la residencia oficial de la monarquía británica en Londres para el tradicional almuerzo. Si bien las últimas noticias auguran un buen pronóstico, todavía se desconoce el tipo de cáncer que sufre el monarca.

Las alternativas, pues la enfermedad no se va

A pesar de que el rey Carlos III sigue cumpliendo con sus compromisos y viajes oficiales para mantener la estabilidad entre sus súbditos, la experta en realeza Concha Celleja ha revelado que los médicos le habrían aconsejado reducir actividades públicas, pues el cáncer no ha desaparecido.

Si el rey Carlos III llegara a renunciar o no pudiera continuar, la corona británica pasaría a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, quien asumiría el papel de soberano, mientras que Kate Middleton se convertiría en reina consorte.

Razones para abdicar

Los soberanos pueden abdicar por varias razones: el amor, la presión política, las creencias religiosas o los problemas de salud. El proceso implica pasos formales y legales antes de que el rey pueda renunciar a su autoridad como monarca gobernante. Para que la abdicación sea oficial, debe hacer una declaración formal en la que manifieste que ya no desea ejercer su cargo de soberano. Después, el Parlamento del Reino Unido debe aprobar una ley de abdicación, tanto la Cámara de los Comunes como la Cámara de los Lores. Finalmente podrá pasar el trono a la siguiente persona. El último monarca británico en abdicar fue Eduardo VIII, tío de la reina Isabel II, quien lo hizo en 1936.

