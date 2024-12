¿Por qué terminaron Sabrina Carpenter y Barry Keoghan?

La cantante Sabrina Carpenter y el actor Barry Keoghan han puesto fin a su relación tras más de un año de noviazgo, según confirmó una fuente cercana a la revista People. “Ambos son jóvenes y centrados en su carrera, por lo que han decidido tomarse un descanso”, indicó el informante.

El fin de la relación no ha estado exento de controversia, ya que han surgido rumores que apuntan a una infidelidad por parte de Keoghan. Aunque las versiones no han sido confirmadas oficialmente, se especula que una influencer de TikTok podría estar involucrada en la ruptura. Este giro en los acontecimientos habría sido determinante para que la cantante de Espresso decidiera dar por terminado el vínculo.

La aparición de Keoghan en 'Please Please Please'

A pesar del desenlace, la admiración profesional entre ambos quedó clara en sus declaraciones públicas previas. Keoghan protagonizó el video musical de Please Please Please, una de las canciones más exitosas de Carpenter.

En octubre, la cantante reveló a CBS Sunday Morning que eligió al irlandés para el proyecto de manera casi espontánea. “Estaba sentada a su lado y pensé: ‘¿quién es el mejor actor que puedo encontrar para este video?”, comentó Carpenter, quien aseguró que su elección no fue “ni un poco imparcial”.

Keoghan no solo aceptó el reto con entusiasmo, sino que también mostró su admiración por el trabajo de Carpenter durante la grabación y sobre su carrera musical. “No conozco a nadie que trabaje tan duro como ella”, dijo cuando nominaron a Sabrina en seis Grammys

El video, lanzado en junio de 2024, recibió elogios por su estética y narrativa, en gran parte gracias a la química natural entre Carpenter y Keoghan en pantalla. Keoghan incluso elogió públicamente a su entonces novia, pues dijo que su visión y dedicación lo habían dejado “en asombro”.

El recuento de su historia de amor

La relación entre ellos comenzó en septiembre de 2023, cuando se conocieron en la Semana de la Moda de París, durante un evento de Givenchy.

A partir de ahí, fueron vistos juntos en diversas ocasiones, desde cenas en Los Ángeles hasta momentos clave en sus carreras. El protagonista de Saltburn asistió al concierto de Carpenter en Coachella en abril de 2024, cuando mostró su apoyo desde el público.

Aunque ambos demostraron admiración pública y mutua, las demandas de sus agendas y los rumores de infidelidad parecen haber pesado más que su conexión inicial. A pesar de las dificultades, su historia refleja un vínculo que, aunque breve, dejó huella en sus carreras y en la percepción que los fans tienen de ellos como artistas y personas.

A pesar de esto, la historia de amor parece haber llegado a su fin, al menos por ahora.

