Christian Nodal defiende su relación y niega infidelidad

El cantante reaccionó a las declaraciones de su ex Cazzu, quien en un pódcast negó haber tenido conocimiento previo de la relación que él mantuvo con Ángela Aguilar. Cazzu expresó su incomodidad ante las insinuaciones de que ella formó parte de un “plan” o que estaba al tanto de esta relación desde hace tiempo, asegurando que esas afirmaciones son “mentira” y que provienen de una de las protagonistas, lo que le otorga una mayor gravedad. Esta aclaración llevó a Nodal a hacer una transmisión en vivo en Instagram para abordar el tema y defender su versión de los hechos.

Durante la transmisión, Nodal negó tajantemente cualquier infidelidad, afirmando que en ningún momento hubo una tercera persona mientras estaba con su expareja. "Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia de todo eso tiene una gravedad muy grande", enfatizó. Además, expresó su molestia ante las insinuaciones que ponían en duda la integridad de su esposa Ángela Aguilar: "De mi esposa no van a andar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que insinuó mi ex. Jamás fue mi amante".

Nodal también admitió lo difícil que ha sido lidiar con esta situación pública, destacando que el proceso ha afectado a las familias de ambos lados, quienes no deberían verse involucradas. "Todo este proceso ha sido bastante difícil, yo creo que para todos, las familias de todos lados han salido involucradas", confesó. Finalmente, reiteró que no le gusta estar en medio de rumores y aclaró que él comunicó su situación a Cazzu en su momento, diciéndole: “Ey, yo estoy saliendo con alguien más, saquemos un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas”.

Christian Nodal, con más de 11 millones de seguidores en Instagram, es reconocido por su distintivo estilo en la música regional mexicana y Latin pop. Creó el género ‘mariacheño’, una fusión innovadora de mariachi y música norteña, y ha ganado seis Latin Grammy, destacándose por romper los estereotipos del género y explorar mezclas que acercan la música regional a nuevas generaciones.

A sus 25 años, Nodal tuvo una relación previa con la cantante Belinda, quien es 10 años mayor que él, antes de su relación con la rapera argentina Cazzu, de 30 años, con quien tiene una hija de un año. Nodal y Aguilar se casaron el pasado mes de julio.

