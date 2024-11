Mariah Carey da la bienvenida oficial a la Navidad con su icónico 'It’s Time'

La llegada de noviembre siempre trae consigo un evento que millones esperan con ansias: el anuncio de Mariah Carey que marca el inicio no oficial de la temporada navideña. Y así es como la 'Reina de la Navidad' no ha decepcionado y ha vuelto a encender el espíritu festivo con su ya clásico 'It’s time', un video que se ha vuelto tradición y que sirve como preludio a la reaparición de su éxito inmortal, All I Want for Christmas Is You.

Este año, Carey sorprendió a sus seguidores con un divertido clip que combina lo macabro y lo navideño: inicia caracterizada como Morticia Addams, en una clara alusión a Halloween, para luego transformarse en la figura icónica de Papá Noel, anunciando la transición de las festividades de octubre a diciembre.

El video en Instagram ya suma más de 28 millones de reproducciones en Instagram, confirmando que el fervor por la Navidad sigue vivo.

El fenómeno de un clásico eterno

Desde su lanzamiento en 1994 como parte del álbum Merry Christmas, All I Want for Christmas Is You se ha convertido en un himno global que no conoce fronteras. La canción ha encabezado listas en más de 30 países y ha sumado millones de reproducciones en la era del streaming, consolidando su posición como uno de los sencillos más exitosos de todos los tiempos.

Este año, la artista celebra el aniversario número 30 de Merry Christmas con una gira especial titulada Christmas Time, que arrancará el 6 de noviembre en California y contará con un repertorio de 20 canciones que incluyen tanto sus himnos navideños como sus éxitos más reconocidos.

