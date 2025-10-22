Paulina Tamayo: Amigos y colegas lamentan su inesperada partida

La partida de la reconocida cantante ecuatoriana Paulina Tamayo, el martes 21 de octubre, ha causado profundo pesar entre colegas, amigos y seguidores. Su voz, símbolo de identidad y orgullo nacional, se apagó físicamente, pero su legado continúa resonando en cada rincón donde su música se hizo sentir.

Cumpliendo su deseo en vida, fue llevada a la Basílica del Voto Nacional, pues ella misma había expresado que quería que ese fuera el escenario de su despedida.

Antes, su cuerpo fue velado en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (Quito), donde artistas y admiradores le rindieron homenaje. Posteriormente, se ofició una eucaristía al mediodía, seguida por la cremación de sus restos.

Silvana Ibarra muy afectada

Su compañera y amiga Silvana Ibarra expresó conmovida: “Es muy duro, me siento como todos los ecuatorianos, con el corazón destrozado. Recuerdo que me presenté en un show suyo en el Teatro Centro de Arte; el lugar estaba lleno, el público la ovacionaba. Era íntegra, impecable en su canto, sobre todo interpretando la música del Ecuador".

Y agregó: "El legado que nos deja es inmenso. No me repongo. Cuando me enteré, hablé con su representante, Karina Córdova, y le pedí que me dijera que era mentira lo que se decía. Me confirmó su muerte. No he logrado reponerme porque es una gran pérdida para el Ecuador”.

"Fue una compañera ejemplar"

Pabel Muñoz despide a Paulina Tamayo y anuncia un homenaje póstumo Leer más

El exesposo de Silvana Ibarra, el músico Gustavo Pacheco, recordó: “Siempre fue muy cariñosa con Silvana y con todo el mundo. Esa era su forma de ser: una artista que no envidiaba a nadie porque, con humildad, sabía lo que valía. Además de su formación y cultura, fue una compañera ejemplar”.

"Se ganó al público por su forma de ser auténtica"

Hilda Murillo también expresó su pesar con un mensaje lleno de nostalgia: “Conocí a Paulina desde sus inicios; vi en ella a una niña que cantaba con el alma. Con el tiempo se convirtió en una de las grandes del Ecuador. No encuentro palabras para manifestar lo que siento ante la partida de la amiga, colega y hermana de la música".

En cuanto al cariño del público, aseguró que ella se lo ganó "por su estilo y forma auténtica de expresar nuestra música, ya sea en el país o en el exterior. Se va físicamente, pero su voz y canciones quedan como un gran legado. Mis condolencias a sus hijos, Willy y Paola”.

"Una gran voz"

Desde República Dominicana, el cantante Danilo Parra, quien vive en Estados Unidos, lamentó: “Nos vimos en algunos eventos; era una gran voz. Realmente nos representaba muy bien en todas partes. Siempre muy amable, así como su hijo Willy. Acá me enteré de la mala noticia y me impactó, como a todos los ecuatorianos”.

"No era grande, era gigante"

Fallecimientos 2025: de Paulina Tamayo al rock de Ozzy Osbourne, un año de pérdidas Leer más

Por su parte, Dora West, exintegrante de Kandela & Son, indicó: “Crecí escuchando su melodiosa voz en las reuniones familiares. Con el tiempo tuve el honor de conocerla y admirarla no solo por su talento, sino por su calidez y dulzura. Hace unos cinco años fue hasta mi casa para entregarme unas entradas, su disco y unos recuerdos. Era mi cumpleaños. No era grande, era gigante”.

"Sin poses de grandeza"

El locutor José Suárez, radicado en España, compartió: “La conocí porque trabajo para la empresa Esto es Ecuador, del empresario Juan Tito, como jefe de prensa. En una de sus actuaciones en Madrid me tocó cuidar su camerino".

Recuerda que ella lo reconoció y le dijo: "Eres José Suárez, quien me entrevistó en radio Élite en Guayaquil". Por eso, asegura, "siempre fue amable, cariñosa y sin poses de grandeza. Nos deja un gran vacío".

"Su energía era bonita"

La cantante y presentadora Jasú también la recordó con gratitud: “Cuando compartí con ella en el homenaje de De casa en casa pude sentir su humildad y calidez. Su energía era bonita, era un deleite escucharla cantar. Fue una inspiración para mi álbum #EcuatorianisimamenteJasu, porque ella era una grande al momento de interpretar lo nuestro”.

"Siempre tenía una palabra de cariño"

Mirella Cesa, quien se encuentra en Miami en los Premios Billboard de la Música Latina, se dio tiempo para expresar su tristeza por la partida de Paulina: “Me tomó por sorpresa la noticia. Una mujer emblemática que, más allá del gran talento que tenía para interpretar nuestra música nacional, era una maravilla de persona. Siempre tenía una palabra de cariño y una palabra de felicitación”.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!