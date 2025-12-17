Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Paul Dano
El actor Paul Dano actualmente tiene 41 años.X: @DiscussingFish

Paul Dano: ¿Por qué dicen que es el primer actor 'descancelado' de Hollywood?

Paul Dano se lleva el título de 'descancelado'. Todo comenzó con una dura crítica por parte del director Quentin Tarantino

  • Verónica Cisneros

El director estadounidense Quentin Tarantino a quien se le atribuye la creación de clásicos cinematográficos como Pulp Fiction, Kill Bill, Érase una vez en Hollywood y Bastardos sin Gloria, es ahora objeto de polémica tras descargar una opinión crítica contra el actor neoyorquino Paul Dano

RELACIONADAS

Durante un capítulo del podcast The Bret Easton Ellis Podcast, Tarantino incluyó el filme There Will Be Blood, dirigida por Paul Thomas Anderson, en su lista de las 20 mejores películas del siglo XXI, añadiéndola en el puesto número 5 de su top. 

Pero, mientras describía la cinta, señaló a Dano como "el defecto" de la obra. "El actor más débil en el Sindicato de Actores de Cine" señaló y afirmó que su interpretación era "poco interesante", aunque no terrible, sugiriendo que un actor como Austin Butler habría sido mejor en el rol de Eli Sunday.

Paul Dano recibió apoyo de sus compañeros

La crítica provocó una ola de apoyo hacia Dano por parte de varios colegas de Hollywood. Daniel Day-Lewis, quien coprotagonizó con Dano en There Will Be Blood y en The Ballad of Jack and Rose, respaldó públicamente a Dano a través de su representante, afirmando que es "uno de los mejores y más talentosos actores de su generación".

Libro Boulevard

De Wattpadd al cine: el libro 'Boulevard' y su salto a la pantalla grande

Leer más

Otros como Ben Stiller, Simu Liu, Alec Baldwin y Josh Gad expresaron su admiración en redes sociales y Ethan Hawke, en el podcast The Joe Rogan Experience, defendió a Dano diciendo que Tarantino "solo habla y habla", y que la controversia ha revelado cuánto amor hay por el trabajo de Dano, describiéndolo como un "ser humano de clase mundial"..

RELACIONADAS

Por su parte, Colleen Foy, quien interpretó a la hermana de Dano en la película, también lo defendió en redes, recordando que Tarantino había elogiado la cinta en una proyección de 2007.

En redes como X (antes Twitter), la reacción ha sido mayoritariamente de apoyo a Dano. Varios usuarios destacaron el “efecto positivo” que pueden tener las críticas, mientras que otros bromearon diciendo que debería interpretar a Tarantino en una biopic. Incluso, algunos internautas lo declararon “descancelado”, resaltando lo rápido que el comentario del director quedó minimizado frente al cariño y respaldo que Dano recibe de su audiencia.

Las críticas de Tarantino no solo fueron contra Dano

Esta no es la primera vez que Tarantino critica abiertamente a una celebridad. En el mismo podcast ya había comentado sobre Owen Wilson, calificando Medianoche en París como una película con la que mantiene una relación de amor-odio.

Las crónicas de Narnia

El elenco de 'Las Crónicas de Narnia' se reencuentra después de 20 años

Leer más

En palabras del director: “La primera vez que vi la película, me encantó y lo odié. La segunda vez pensé: ‘Ah, vale, no seas tan imbécil, no es tan malo’. Y luego, la tercera vez que la vi, me encontré viéndolo a él”.

RELACIONADAS

La cinta dirigida por Woody Allen volvió a destapar las opiniones de Tarantino, revelando su contradicción entre la valoración artística y la relación con el actor. Aunque considera que la película es “muy buena”, expresó que Owen Wilson es alguien que “no soporta”.

Tanto los fans como varias figuras de la industria han frenado la ola de críticas hacia Dano. Con mensajes de apoyo y reconocimiento a su trayectoria, buscan cortar de raíz la polémica que surgió tras los comentarios del director de Pulp Fiction.

Por otro lado, Dano ha decidido guardar silencio y no emitir comentarios sobre el asunto. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El ‘Karaoke Christmas Party’ presentará su última función

  2. El incómodo momento entre Ben Affleck, Jennifer Lopez y Jennifer Garner

  3. Paul Dano: ¿Por qué dicen que es el primer actor 'descancelado' de Hollywood?

  4. ¿Por qué Trump podría declarar la guerra contra Venezuela? Estan son las señales

  5. Knicks, campeones de la NBA Cup: Así fue la remontada histórica ante Spurs

LO MÁS VISTO

  1. Dónde ver EN VIVO PSG (1) vs. Flamengo (1): final de la Copa Intercontinental

  2. Uñas de diciembre: colores, diseños y tendencias de manicura

  3. Celec halla presunto nexo entre Calero y red “criminal” de Progen

  4. Barcelona S.C.: "Pineida no tenía seguridad privada, quien la tenía era Dixon Arroyo"

  5. Fabián Calero, incluido en demanda a Progen, da clases en la Politécnica Nacional

Te recomendamos