Paul Dano: ¿Por qué dicen que es el primer actor 'descancelado' de Hollywood?

Paul Dano se lleva el título de 'descancelado'. Todo comenzó con una dura crítica por parte del director Quentin Tarantino

El director estadounidense Quentin Tarantino a quien se le atribuye la creación de clásicos cinematográficos como Pulp Fiction, Kill Bill, Érase una vez en Hollywood y Bastardos sin Gloria, es ahora objeto de polémica tras descargar una opinión crítica contra el actor neoyorquino Paul Dano.

Durante un capítulo del podcast The Bret Easton Ellis Podcast, Tarantino incluyó el filme There Will Be Blood, dirigida por Paul Thomas Anderson, en su lista de las 20 mejores películas del siglo XXI, añadiéndola en el puesto número 5 de su top.

Pero, mientras describía la cinta, señaló a Dano como "el defecto" de la obra. "El actor más débil en el Sindicato de Actores de Cine" señaló y afirmó que su interpretación era "poco interesante", aunque no terrible, sugiriendo que un actor como Austin Butler habría sido mejor en el rol de Eli Sunday.

Paul Dano recibió apoyo de sus compañeros

La crítica provocó una ola de apoyo hacia Dano por parte de varios colegas de Hollywood. Daniel Day-Lewis, quien coprotagonizó con Dano en There Will Be Blood y en The Ballad of Jack and Rose, respaldó públicamente a Dano a través de su representante, afirmando que es "uno de los mejores y más talentosos actores de su generación".

De Wattpadd al cine: el libro 'Boulevard' y su salto a la pantalla grande Leer más

Otros como Ben Stiller, Simu Liu, Alec Baldwin y Josh Gad expresaron su admiración en redes sociales y Ethan Hawke, en el podcast The Joe Rogan Experience, defendió a Dano diciendo que Tarantino "solo habla y habla", y que la controversia ha revelado cuánto amor hay por el trabajo de Dano, describiéndolo como un "ser humano de clase mundial"..

Por su parte, Colleen Foy, quien interpretó a la hermana de Dano en la película, también lo defendió en redes, recordando que Tarantino había elogiado la cinta en una proyección de 2007.

En redes como X (antes Twitter), la reacción ha sido mayoritariamente de apoyo a Dano. Varios usuarios destacaron el “efecto positivo” que pueden tener las críticas, mientras que otros bromearon diciendo que debería interpretar a Tarantino en una biopic. Incluso, algunos internautas lo declararon “descancelado”, resaltando lo rápido que el comentario del director quedó minimizado frente al cariño y respaldo que Dano recibe de su audiencia.

Toni Collette compartió una escena de Little Miss Sunshine, la película que protagonizó junto a Paul Dano, para mostrarle su apoyo tras las duras declaraciones de Quentin Tarantino pic.twitter.com/Ix01uSO6Ni — "TN Todo Noticias" (@Todo_Noticia1) December 7, 2025

Las críticas de Tarantino no solo fueron contra Dano

Esta no es la primera vez que Tarantino critica abiertamente a una celebridad. En el mismo podcast ya había comentado sobre Owen Wilson, calificando Medianoche en París como una película con la que mantiene una relación de amor-odio.

El elenco de 'Las Crónicas de Narnia' se reencuentra después de 20 años Leer más

En palabras del director: “La primera vez que vi la película, me encantó y lo odié. La segunda vez pensé: ‘Ah, vale, no seas tan imbécil, no es tan malo’. Y luego, la tercera vez que la vi, me encontré viéndolo a él”.

La cinta dirigida por Woody Allen volvió a destapar las opiniones de Tarantino, revelando su contradicción entre la valoración artística y la relación con el actor. Aunque considera que la película es “muy buena”, expresó que Owen Wilson es alguien que “no soporta”.

Tanto los fans como varias figuras de la industria han frenado la ola de críticas hacia Dano. Con mensajes de apoyo y reconocimiento a su trayectoria, buscan cortar de raíz la polémica que surgió tras los comentarios del director de Pulp Fiction.

Por otro lado, Dano ha decidido guardar silencio y no emitir comentarios sobre el asunto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!