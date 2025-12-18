Editorial: La salud, sin una ruta real de cambio

Desde la Vicepresidencia se ha prometido un análisis del sistema de salud, como si la magnitud de la crisis no fuera evidente

Ha transcurrido casi un mes desde que el Gobierno delegó la gestión de la crisis sanitaria a la Vicepresidencia de la República, pero el país sigue sin conocer las directrices concretas que sacarán al sistema de salud de una crisis caracterizada por la corrupción, la cual ha desembocado en el colapso hospitalario, la escasez generalizada de medicamentos e insumos básicos y una ineficiencia administrativa que condenan a los pacientes a la desatención.

Desde la Vicepresidencia se ha prometido realizar un análisis profundo del sistema de salud, como si la magnitud de la crisis no fuera ya evidente. La realidad es que algunos de esos problemas se resolverían con acciones inmediatas y contundentes que sean parte de una hoja de ruta clara que permita resolver lo urgente: salvar vidas y devolver la dignidad a quienes acuden al sistema público en busca de atención médica.

Para un cambio real no basta con delegar responsabilidades si no hay seguimiento, transparencia y resultados que sean verificables. El país exige saber quién manda, quién responde y, sobre todo, quién va a actuar para revertir esta realidad. No permitamos que la corrupción enquistada, la mala gestión y la ineficiencia administrativa sigan privando a la ciudadanía de un derecho elemental: la salud.