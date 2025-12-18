Cartas de lectores: Geopolítica con rasgos de injerencias de intereses particulares

Como podrán observar al ver el mapa actual de América del Sur, este se parece a cuando estábamos en la Guerra Fría, y no lo estamos. Pero se evidencia una polaridad. La pregunta es: ¿vivimos una guerra entre derecha e izquierda? Pues no, lo único que se puede observar con datos es una conveniencia y una falta de industrialización con miras al desarrollo.

Todo gobierno de América del Sur trabaja muy poco para el desarrollo. Ejemplos: en Venezuela se sabe que se vende petróleo a... Esto, en datos históricos, me hace decir que pueden hacer bulla con una intervención, pero no existirá, ya que es una convivencia favorable para ambos. Chile se pasó a la derecha y era evidente, ya que el voto es emocional y más es por castigo. Para llegar al punto, Chile es uno de los países con mayor desigualdad, y sí, sigue y seguirá el sistema de dependencia a los recursos (centro y periferia). Crecimiento no es igual que desarrollo. Para que exista un desarrollo debe existir un proceso de industrialización.

Caso ecuatoriano: con gobierno de izquierda, hubo un intento: el plan de sustitución de importaciones por exportación, pero este fracasó, ya que su financiamiento dependía mucho del buen precio del petróleo (sí, la refinería que nunca hubo). Y seguirá pasando gobierno tras gobierno, y no habrá ese desarrollo anhelado, ya que no existe la voluntad política social que cree conciencia educativa de hacia dónde debemos ir.

David Viterbo Ronquillo Loy