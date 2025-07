¿Quién fue Ozzy Osbourne? La vida y legado del líder de Black Sabbath

El mundo del rock llora la pérdida de John Michael Osbourne, conocido universalmente como Ozzy Osbourne, quien falleció a los 76 años. Su partida marca el fin de una era para el heavy metal, género que ayudó a forjar como vocalista de Black Sabbath y como solista. Esta es la historia de un hombre cuya voz, carisma y autenticidad dejaron una huella imborrable en la música y la cultura popular.

Orígenes humildes y el nacimiento de un ícono

Nacido el 3 de diciembre de 1948 en Aston, un barrio obrero de Birmingham, Inglaterra, su infancia estuvo marcada por la dislexia y dificultades escolares, lo que lo llevó a abandonar los estudios a los 15 años para trabajar en oficios como fontanería. Sin embargo, su vida cambió al descubrir la música de The Beatles, particularmente con She Loves You, que despertó su vocación por el escenario.

A finales de los años 60, Osbourne se unió a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para formar una banda que inicialmente llevó nombres como Polka Tulk Blues Band y Earth, antes de adoptar el nombre Black Sabbath en 1969, inspirados en una película de terror. Este cuarteto creó un sonido revolucionario, con riffs pesados, letras oscuras sobre la guerra y el ocultismo, y una estética oscura y rara que rompió con las tendencias de la época.

Black Sabbath: La cuna del heavy metal

Black Sabbath lanzó su álbum debut en 1970, seguido de Paranoid y Master of Reality, discos que definieron las bases del heavy metal. Canciones como Iron Man, War Pigs y Paranoid se convirtieron en himnos, gracias a la combinación de los acordes sísmicos de Iommi, las letras introspectivas de Butler, el ritmo contundente de Ward y la voz cruda y emotiva de Osbourne. Estos trabajos no solo lograron ventas millonarias, sino que establecieron un nuevo paradigma musical que influiría a generaciones.

Sin embargo, los excesos con el alcohol y las drogas afectaron la dinámica de la banda. En 1979, tras la grabación de Never Say Die, Osbourne fue despedido debido a su comportamiento errático. Aunque este capítulo parecía el fin, marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera.

Una carrera solista que desafió expectativas

Lejos de desvanecerse, Ozzy Osbourne resurgió con fuerza como solista. En 1980, lanzó Blizzard of Ozz, un álbum que presentó al mundo al virtuoso guitarrista Randy Rhoads y clásicos como Crazy Train y Mr. Crowley. A pesar de tragedias como la muerte de Rhoads en un accidente aéreo en 1982, Osbourne continuó produciendo música de impacto y con colaboraciones con músicos como Zakk Wylde y Gus G.

Su carrera solista, con millones de discos vendidos sumando su trabajo con Black Sabbath, le valió reconocimientos como el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006 como miembro de la banda y en 2024 como solista, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Un ícono cultural

A pesar de sus luchas con las adicciones y un diagnóstico de Parkinson en 2019, Osbourne nunca perdió su conexión con los fans. Su última actuación, el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, junto a los miembros originales de Black Sabbath, fue un emotivo adiós titulado Back to the Beginning. Sentado en un trono debido a su frágil salud, interpretó clásicos ante miles de personas, acompañado por bandas míticas como Metallica y Guns N’ Roses.

Ozzy Osbourne deja tras de sí un legado que trasciende la música. Su voz, que combinaba melancolía y rebeldía, dio forma a un género y empoderó a millones de fans a abrazar su individualidad. Fue un pionero que transformó el rock con Black Sabbath..

