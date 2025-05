El rock latino tiene nueva reina: Mar Rendón brilla en los Premios Heat 2025

La noche del 29 de mayo de 2025, Mar Rendón brilló con fuerza, dejando en claro que el rock latino tiene nueva reina, al alzarse con el premio a Mejor Artista Rock durante los Premios Heat 2025, celebrados en Medellín, Colombia. Con este galardón, se consagró por segunda vez consecutiva con este aclamado reconocimiento.

Mar Rendón fue la única ecuatoriana en obtener un galardón durante esta prestigiosa noche que celebra lo mejor de la música latina. La cantante estuvo nominada entre grandes exponentes del género, como Juanes, Molotov y Airbag, lo que evidencia la evolución de Mar dentro de su estilo musical, enfocado en el pop rock y el rock. En palabras de Mar “Estar nominados junto a ellos, se siente como ganar”

Visiblemente emocionada, con el trofeo en mano, expresó su afecto y agradecimiento a su grupo de seguidores con estas palabras: “Me gusta hacer pop rock, a pesar de lo que dijeron en mis inicios, que nunca iba a pegar con este género y que hay mucha gente que quiere escuchar algo distinto. Me llevo el premio más grande de todos porque son Los marcianos que son capaces de todo”. De esa manera agradeció el respaldo incondicional de sus seguidores, quienes no paran de apoyarla en redes sociales.

También se refirió a los que confían en ella y en su talento. Pero también decidió reivindicar el rock en español. “Hace poco alguien me dijo que yo hacía rock de mentira, que hacía rock de juguete, que el rock de verdad solo podía ser en inglés… y creo que esta categoría demuestra lo contrario. Tenemos rock en Latinoamérica y lo hemos tenido desde siempre”, aseguró con convicción.

Jombriel se robó el show en los Premios Heat



Jombriel, por su parte, fue nominado como Artista Revelación. Aunque el premio fue para Kapo, el ecuatoriano se robó el show al interpretar su exitoso tema Vitamina, que puso a bailar a los asistentes con su estilo fresco y contagiante.

Ecuador contó con cuatro representantes en esta edición: Mar Rendón, Jombriel, Dayanara Peralta y Andreína Bravo.

Las dos últimas estuvieron nominadas en la categoría Artista Región Andina, galardón que finalmente fue otorgado a Beéle, el gran triunfador de la noche con cuatro premios de siete nominaciones.

Un tributo a Rubby Pérez

La gala también tuvo momentos emotivos, como el homenaje póstumo al merenguero Rubby Pérez, encabezado por el veterano Ruddy Herrera, y el tributo a la carrera de La India, leyenda viva de la salsa. Además, fueron distinguidos artistas como Arelys Henao, Nelson Velásquez y la influencer Luisa Fernanda W.

Aunque nombres como Karol G, Feid y Bad Bunny figuraban en las nominaciones, su ausencia fue notoria en una noche en la que, más allá de las estrellas, reinó la música.

Mar Rendón y su nuevo sello discográfico

El galardón no es la única buena noticia para nuestra cantante, ya que la madre y representante de la artista, Silvana Kalil, confirmó que Mar firmó un contrato con la disquera Intergroup Records, en alianza con Sony Music. Este sello discográfico fue fundado por la empresaria musical Diana Montes (creadora de los Premios Heat) junto al productor Master Chris.

Este nuevo proyecto representa una alianza estratégica mediante la cual Mar Rendón trabajará en conjunto en la composición, producción, promoción y proyección internacional de su carrera. Además, el acuerdo busca posicionarla en festivales, premiaciones y otros eventos clave dentro de la industria musical.

