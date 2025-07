Ozzy Osbourne y su su último concierto: así se despidió con varias leyendas del rock

Este sábado 5 de julio de 2025 se escribió una página memorable en la historia del rock. Ozzy Osbourne, el legendario "Príncipe de las Tinieblas", subió por última vez a un escenario para ofrecer su concierto final junto a Black Sabbath, la banda que dio origen al heavy metal.

El espectáculo, que se llevó a cabo en el estadio Villa Park de Birmingham, Reino Unido, comenzó a las 15:00 hora local (09:00 en Ecuador) y fue transmitido en vivo para el mundo entero.

La cita, titulada "Back to the Beginning", no solo marcó el fin de una era, sino que también reunió a un cartel sin precedentes. Bandas como Metallica, Guns N' Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Anthrax, Halestorm, Rival Sons y Mastodon fueron parte del homenaje.

A ellos se sumaron figuras como Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Tom Morello (Rage Against The Machine), David Ellefson (ex-Megadeth) y Fred Durst (Limp Bizkit).

El legado de una leyenda: Ozzy y Black Sabbath

Black Sabbath nació en Birmingham en 1968 con Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Su estilo sombrío, con riffs pesados y letras provocadoras, revolucionó la música y dio origen al heavy metal. Clásicos como Paranoid, Iron Man y War Pigs marcaron a generaciones.

El regreso de la formación original, después de más de dos décadas, emocionó a fans de todo el mundo. Las entradas para el evento se agotaron en solo 16 minutos, y más de 60.000 personas quedaron en lista de espera. Para quienes no lograron asistir, la transmisión online está disponible por 48 horas en la plataforma www.backtothebeginning.com por un costo de $ 59.829.

Un festival inolvidable

La jornada arrancó con bandas emergentes y clásicas, desde Rival Sons y Anthrax hasta Tool y Pantera. Slayer electrizó el estadio antes de dar paso a Guns N' Roses y luego a Metallica. Finalmente, Ozzy Osbourne tomó el micrófono para interpretar sus últimas canciones, entre gritos, nostalgia y ovaciones, cerrando con broche de oro junto a Black Sabbath.

Brian May, guitarrista de Queen, fue visto entre el público, al igual que otros artistas que no quisieron perderse el último adiós de una leyenda.

El show no solo celebró el fin de una carrera épica, sino que también rindió homenaje a un legado que marcó la identidad del rock y el metal en la cultura contemporánea. Ozzy Osbourne se despide de los escenarios, pero su influencia quedará grabada en cada riff, cada coro, cada fan. Un adiós legendario.

