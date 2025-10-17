Miss Grand International 2025: el recorrido de Samantha Quenedit hasta la final

La ecuatoriana se destacó en cada etapa del certamen. Desde las competencias preliminares hasta asegurar su lugar en la final

Samantha Quenedit se posiciona como una de las mejores del Miss Grand International 2025.

La representante ecuatoriana Samantha Quenedit Sánchez, de 25 años y originaria de Quito, aseguró un lugar en el Top 20 del Miss Grand International 2025 en la preliminar de traje de baño, la 13ª edición del certamen de belleza que se desarrolla en Tailandia.

¿Pero qué la llevó a posicionarse entre las mejores? Su desempeño en la pasarela no pasó desapercibido. En las competencias de traje de baño y gala, destacó por su combinación de seguridad, elegancia y dominio escénico, sobresaliendo entre más de 70 participantes.

Sin embargo, esta no fue la única etapa en la que Quenedit brilló. También demostró su valía en la prueba del Grand Talent Show. En esta presentación cantó y bailó una canción inédita de su autoría, lo que captó la atención del público y del jurado por su creatividad, interpretación y carisma, evidenciando una versatilidad al estilo contemporáneo.

El jurado suele valorar a las candidatas que muestran una identidad artística o cultural auténtica, y Samantha cumplió con ambos aspectos.

El destacado traje típico

A esta serie de demostraciones se sumó su impactante traje típico, que no solo fue vistoso, sino que también transmitió un profundo mensaje simbólico. Inspirado en la iguana rosada de las Islas Galápagos, el diseño fue elogiado por su concepto ecológico y nacionalista.

Con este atuendo, logró representar la biodiversidad única del Ecuador a través del diseño, color y mensaje. Los jueces suelen premiar la creatividad, autenticidad y presencia escénica, y Samantha destacó en los tres atributos.

Su desarrollo comunicativo

En las entrevistas y actividades previas, el talento ecuatoriano demostró naturalidad, empatía y un discurso positivo centrado en la paz, la identidad y el valor de la mujer ecuatoriana.

Los organizadores del certamen valoran profundamente la comunicación efectiva, especialmente porque el lema oficial es “Stop the War and Violence”. En este sentido, Samantha encajó como anillo al dedo, sumando puntos clave.

Su popularidad más el apoyo digital

La bailarina recibió un alto nivel de apoyo en las votaciones en línea, especialmente desde Ecuador y otras comunidades latinas. Este respaldo influyó en su posicionamiento general, ya que el concurso considera tanto el rendimiento ante el jurado como el apoyo del público.

Varios medios de comunicación han elogiado su talento y la describen como una candidata que deslumbra en la pasarela, con una presencia impecable que la hace destacar entre las demás participantes del certamen.

Samantha también dedica su tiempo a repostear mensajes de felicitación y orgullo, haciendo un repaso entre la Samantha de sus primeras pasarelas y la Samantha que es hoy. Además, aprovecha sus redes para promocionar su nuevo sencillo, Perreo y Guaracha, que presentó durante el Talent Show del certamen.

Lo que necesitas saber de la final este 18 de octubre

La gala que pone fin al Miss Grand International 2025, se celebrará el 18 de octubre en las instalaciones del MGI Hall de Bangkok, Tailandia. En la apertura del evento se presentará como invitada especial a la artista tailandesa Engfa Waraha.

Con un total de tres segmentos, cada participante mostrará su talento a través del desfile de trajes de baño, los glamurosos trajes de gala y la sesión de preguntas y respuestas, en la que las finalistas demostrarán su conocimiento y experiencia.

Posteriormente, se evaluarán los resultados y se realizarán cortes progresivos: del Top 20 al Top 10, luego al Top 5 y finalmente al Top 3, hasta coronar a la ganadora. Como dicta la tradición, la Miss Grand International 2024 entregará la corona a la nueva reina.

