Miss Grand International 2025: Samantha Quenedit entra al top 20 en traje de baño

Su destacada participación en el certamen no pasó desapercibida

Tras la competencia preliminar, el certamen Miss Grand International 2025 reveló el Top 20 de concursantes a coronarse como la Mejor en Traje de Baño.

Samantha Quenedit logró posicionarse entre las 10 seleccionadas por votación del público. Su presentación no pasó desapercibida: deslumbró con una pasarela segura, movimientos fluidos y precisos, además de irradiar carisma y energía en todo momento.

Aunque su ingreso al Top 20 fue gracias al respaldo del público, Samantha fue también una de las participantes más destacadas en ambas categorías: traje de baño y gala. Logró proyectar una imagen elegante, sin perder la esencia vibrante y poderosa que caracteriza al certamen.

La gala final se llevará a cabo este 18 de octubre y la votación popular que permitirá a las candidatas acceder directamente al Top 10 general en la final continúa abierta.

¿Cómo votar por Ecuador?

Ingresa a la página oficial de Miss Grand International

Busca y selecciona a Samantha Quenedit, representante de Ecuador

Elige la cantidad de votos que deseas realizar

Realiza el pago (cada voto cuesta aproximadamente 1,08 USD)

