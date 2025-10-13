Samantha Quenedit rinde homenaje a la biodiversidad con la iguana rosada de Galápagos

La representante de Ecuador en Miss Grand International 2025 llevó un mensaje de conservación

Samantha Quenedit luce un traje inspirado en la iguana rosada de Galápagos durante Miss Grand International 2025.

La ecuatoriana Samantha Quenedit, representante del país en Miss Grand International 2025, sorprendió en la competencia de Traje Nacional -este 13 de octubre- con una imponente propuesta inspirada en la iguana rosada de las Islas Galápagos (Conolophus marthae), una especie única y en peligro de extinción.

Durante su pasarela, Quenedit lució un traje escultural que simula las escamas del reptil, con tonos rosados y rojos que evocan la fuerza y la vitalidad de esta especie endémica. La pieza incluye una gran estructura en forma de iguana que se posa sobre su espalda, creando un efecto visual impresionante.

“Ecuador, tierra de reptiles. En el corazón de Galápagos vive la rara maravilla, la iguana rosada. Atrapada por la pérdida de hábitat, nos recuerda nuestro deber de proteger y preservar la naturaleza”, se escuchó en la presentación oficial.

¿Quién diseñó el traje?



El traje fue diseñado por el tailandés Art Karach, bajo la dirección creativa de CNB Ecuador y con la idea original de la ecuatoriana Mariella Bustamante.

La presentación de Samantha generó miles de comentarios positivos en redes sociales, donde los usuarios destacaron su interpretación y la fuerza del mensaje ecológico.

“Nos dio traje, pasarela, cuerpo y rostro”, comentó un usuario en TikTok. “No podemos estar más orgullosos”, escribió otra seguidora junto a banderas ecuatorianas.

Un homenaje al patrimonio natural



La propuesta ecuatoriana no solo destacó por su espectacularidad visual, sino también por el simbolismo: un homenaje al patrimonio natural de Ecuador y un llamado a la conservación de las especies que hacen del archipiélago de Galápagos un tesoro del planeta.

