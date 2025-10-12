Miss Grand International 2025: Samantha Quenedit presenta el traje típico de Ecuador

Este 13 de octubre se realizará la presentación oficial del traje típico

A sólo horas de la pasarela en traje típico del Miss Grand International 2025, Samantha Quenedit revela su propuesta para el certamen manteniendo la expectativa hasta el final. a quiteña había adelantado solo que sería algo nunca antes visto.

La noche de este 12 de octubre, Samantha presentó su traje inspirado en una especie endémica de la Islas Galápagos: la Iguana Rosada, una elección que destaca la biodiversidad única del Ecuador.

El traje típico se ajusta perfectamente a la figura de Samantha Quenedit y, al igual que la iguana rosada, destaca por su color rosado con rayas negras. El diseño incluye una imponente cabeza del reptil y una larga cola, logrando una representación audaz y llamativa de esta especie emblemática de Galápagos.

Feriado en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso Leer más

¿Cuándo será el desfile en Traje Típico?

La presentación oficial del traje típico será este 13 de octubre a las 19:00 (hora de Tailandia), es decir, 07:00 en Ecuador. Los fanáticos del certamen están expectantes ante la participación de Samantha Quenedit, quien ha sobresalido en varias actividades previas. Ahora, todas las miradas están puestas en su desfile con el imponente traje inspirado en la iguana rosada.

La organización del certamen ha abierto una votación popular general que permitirá a las candidatas acceder directamente al Top 10 rumbo a la gran final.

Para votar por Ecuador deberás ingresar a la página oficial de Miss Grand International, buscar la foto de Samantha Quenedit y votar por ella.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO