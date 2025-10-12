Expreso
Quito es una de las ciudades con más visitas por turistas en feriados.
Quito es una de las ciudades con más visitas por turistas en feriados.canva

Feriado en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

Según el calendario oficial del Ministerio de Turismo, el próximo feriado nacional abarcará cuatro días consecutivos

El 2025 está por cerrar y con ello llegan los últimos feriados nacionales del año en Ecuador. Muchos ciudadanos ya se preparan para disfrutar de un descanso prolongado en noviembre, gracias a las celebraciones del Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Según el calendario oficial del Ministerio de Turismo, el próximo feriado nacional abarcará cuatro días consecutivos, lo que representa una oportunidad ideal para el turismo y el tiempo en familia.

¿Qué días serán feriado en noviembre?

Día de Difuntos (2 de noviembre): en 2025 cae domingo, por lo que el descanso obligatorio se traslada al martes 4 de noviembre.

Independencia de Cuenca (3 de noviembre): se mantiene como feriado nacional y no se traslada, ya que cae lunes.

De esta manera, el feriado se extenderá desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre, generando un fin de semana largo de cuatro días de descanso.

¿Por qué se trasladan algunos feriados en Ecuador?

El reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código del Trabajo establece que:

  • Si un feriado cae en domingo, se traslada al lunes siguiente.

  • Si cae sábado, se adelanta al viernes anterior.

  • Si ocurre en martes, miércoles o jueves, se mueve al viernes de esa misma semana.

No obstante, para las celebraciones de noviembre, existe una excepción legal que permite consolidar ambos feriados de forma continua, lo que impulsa el turismo y favorece el descanso laboral.

¿Cuántos feriados quedan en 2025?

Tras el descanso obligatorio de noviembre, a Ecuador le queda un solo feriado que será el jueves 25 de diciembre, por la celebración de Navidad, y no será trasladado.

Quedan pocos descansos obligatorios en el 2025.
Quedan pocos descansos obligatorios en el 2025.canva

