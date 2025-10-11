Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de octubre

El precio de los combustibles en Ecuador continúa en aumento

A partir de este 12 de octubre de 2025, entran en vigencia los nuevos precios para los combustibles en todo el país. El ajuste, que aplica a las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper, forma parte del nuevo esquema de cálculo de precios que considera los costos internacionales de importación, así como márgenes de ganancia para las empresas comercializadoras.

Los precios de las gasolinas extra y ecopaís suben de $2,879 a $2,911 por galón, mientras que la gasolina súper que se comercializaba en $3,47 sube a $3,55.

Los nuevos precios empezarán a regir a partir de las 00:00 de este domingo 12 de octubre.

¿Cuánto costará el diésel en octubre?

Tras la eliminación del subsidio al diésel, las protestas se intensificaron en varias zonas del país, especialmente en la Sierra ecuatoriana. A pesar de ello, el precio del galón se mantiene en $2,80.

Este nuevo valor de $2,911 para las gasolinas extra y ecopaís representa un aumento de 11 centavos respecto al precio vigente en el último mes, consolidando así una tendencia sostenida al alza en el costo de los combustibles en Ecuador.

Nuevos precios de la gasolina en Ecuador. canva

