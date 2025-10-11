Guayaquil: dos incendios forestales se reportan en la vía a la Costa y vía a Daule

El Cuerpo de Bomberos atiende el fuego en los cerros La Candelaria y Casas Viejas

La tarde de este 11 de octubre de 2025, dos incendios forestales se activaron de forma simultánea en Guayaquil, movilizando a unidades del Cuerpo de Bomberos a los sectores de Casas Viejas, en la vía a la Costa, y el cerro La Candelaria, en la vía a Daule. Ambas emergencias están en desarrollo.

Unidades desplegadas

Según los primeros reportes de las autoridades, el despliegue de recursos busca controlar las llamas y evitar su propagación en estas zonas de bosque seco. La empresa pública Segura EP y el Centro de Operaciones de Emergencia de Guayaquil (C5GYE) coordinan el soporte logístico para las operaciones.

🚒 @BomberosGYE combaten incendios forestales en dos sectores:



🔥 Cerro La Candelaria (km 22 vía a Daule)

🔥 Casas Viejas (km 24 vía a la Costa)



— Segura EP - C5GYE (@segura_ep) October 11, 2025

Dos incendios

Las alertas se generaron en dos puntos distintos de la ciudad, lo que ha requerido una respuesta coordinada y dividida de los equipos de emergencia. La información oficial detalla la situación en cada lugar:

Vía a la Costa: El siniestro se localiza en el sector de Casas Viejas, a la altura del kilómetro 24. Para atender esta alarma, el Cuerpo de Bomberos despachó 10 unidades de combate urbano forestal y un camión cisterna.

Vía a Daule:El fuego se registra en el cerro La Candelaria, en el kilómetro 22, en una zona cercana a la terminal terrestre de Pascuales. A este punto se movilizaron nueve unidades de combate y una ambulancia como medida de precaución.

Por el momento, la situación es una noticia en desarrollo y las autoridades se concentran en controlar las llamas. Aún no se ha determinado oficialmente el origen del fuego en ninguno de los dos sectores.

Sin embargo, estos siniestros ocurren en una época donde se han registrado varios puntos calientes en la ciudad. Hace apenas dos semanas, un incendio de gran magnitud afectó al cerro Colorado, donde investigaciones posteriores revelaron la presencia de estructuras ilegales, lo que es evidencia de actividad humana en el bosque seco.

