Incendio en Guayaquil: reportan nueva quema de maleza en la vía Perimetral

Los conductores y residentes denunciaron una columna de humo en medio de la carretera. Conoce los detalles

La quema de maleza fue reportada en la primera hora de este 27 de septiembre.

La mañana de este sábado 27 de septiembre, una densa columna de humo sorprendió a quienes transitaban por la vía Perimetral, en el sentido sur–norte, a la altura del ingreso a La Prosperina. La causa: una nueva quema de maleza que volvió a encender las alarmas en Guayaquil.

Detalles del nuevo incendio en Guayaquil

El humo, visible desde distintos puntos de la carretera que conecta el norte y sur de la ciudad, generó inquietud entre los conductores y habitantes de la zona.

De inmediato, personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se trasladó al sitio para sofocar las llamas y evitar que el fuego se expandiera.

La emergencia fue confirmada por la central de emergencias ECU 911, que a través de sus cámaras de videovigilancia reportó la quema e informó sobre la coordinación de acciones con los bomberos para controlar la situación.

#Guayaquil



En esta alerta, se realiza seguimiento visual a las labores por parte de @BomberosGYE, a través de #VideovigilanciaECU911.#ECU911BrindaSeguridadIntegral pic.twitter.com/j4BFvFuo3N — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) September 27, 2025

El Cerro Colorado, otro incendio que preocupó a Guayaquil

Este episodio se suma a una cadena de alertas que mantienen en vilo a la ciudadanía. Apenas unos días atrás, un incendio forestal de gran magnitud afectó el Cerro Colorado, una de las pocas reservas naturales de la urbe.

En esa ocasión, las labores de extinción se prolongaron durante varias horas debido a la dificultad del acceso y a la extensión del fuego, que puso en riesgo la flora y fauna del lugar.

La reiteración de estos eventos ha generado críticas hacia la falta de controles preventivos y a la aparente normalización de la quema de maleza como una práctica en sectores periféricos de la ciudad.

Vecinos del sector también expresaron su malestar, recordando que las quemas no solo interrumpen la movilidad por la baja visibilidad que provocan, sino que además exponen a comunidades enteras a situaciones de peligro.

