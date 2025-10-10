Así fue la entrevista de Samantha Quenedit con el jurado de Miss Grand (VIDEO)

La representante de Ecuador conmovió al jurado con un emotivo video de su infancia y un poderoso mensaje sobre autenticidad

Samantha Quenedit, la representante de Ecuador en el certamen Miss Grand International 2025, está dejando huella en Tailandia, no solo por su carisma y belleza, sino por la fuerza con la que está conectando con el jurado y el público internacional.

Desde su llegada, la joven quiteña ha brillado en cada aparición, pero ha sido su entrevista con el jurado lo que posiblemente la consolide como una de las grandes favoritas para ganar el concurso.

La entrevista que conmovió al jurado

Samantha comenzó su entrevista de una manera poco convencional pero sumamente emotiva: pidió permiso para mostrar un video personal. En la pantalla apareció una pequeña Samantha bailando con alegría, un recuerdo de su infancia que no solo sacó sonrisas, sino que mostró sus raíces artísticas desde temprana edad.

Después, conectó ese recuerdo con el presente, mostrando un clip de su reciente presentación de talentos en el concurso, donde cantó y bailó una canción original mezclando ritmos de reguetón y guaracha. “Soy la misma niña soñadora de antes, solo que más fuerte”, expresó emocionada.

Uno de los miembros del jurado le preguntó qué la hacía diferente al resto de las concursantes. Su respuesta fue clara, sincera y poderosa: “Todas somos distintas. Pero puedo decir que desde que era una niña he trabajado muy duro. En el video pueden ver a una niña de ocho años cantando y bailando porque realmente lo deseaba. Ese sueño no se fue, creció conmigo”.

Samantha también habló sobre los retos que ha enfrentado. Contó que ha perdido muchas veces en su vida, incluso en concursos de belleza, pero que cada caída la ha hecho más fuerte. “Nada es fácil, pero estar aquí representando a Ecuador es una victoria en sí misma. Estoy agradecida y feliz”, afirmó.

Su visión sobre Miss Grand International

Otra pregunta clave fue cómo promocionaría el certamen en Ecuador y más allá. Su respuesta fue directa y con mucho orgullo nacional:

“En mi país, todos están hablando del concurso. He trabajado tan duro toda mi vida que los ecuatorianos se han conectado con esta plataforma. Quiero seguir promoviendo Miss Grand International como un espacio donde no tienes que cambiar para encajar. Aquí se trata de ser auténtica con lo que tienes y con lo que eres”.

Con esta declaración, dejó claro que su objetivo no es solo ganar una corona, sino inspirar a otras mujeres a ser fieles a sí mismas.

Una reina que brilla en todos los escenarios

La entrevista no ha sido el único momento destacado de Samantha en Tailandia. También logró entrar en el Top 15 de la competencia de talentos gracias a su original presentación musical, y ha recibido elogios en actividades como la Pasarela Orgullosa Thai, la Cena de Gala de Bienvenida, y el desfile en traje de baño, donde deslumbró con un bikini rojo y azul y su icónica cola de caballo.

En redes sociales, especialmente en Instagram, su popularidad no para de crecer. En una de sus publicaciones más recientes, escribió con emoción: “🙏❤️👑 Acabo de tener mi entrevista con el jurado de @missgrandinternational, hablé con el corazón, me mantuve con orgullo y llevé a Ecuador conmigo. 🇪🇨👏🏻🙌😍❤️🫶🥹”

Ecuador tiene una representante que deja huella

A pocos días de la gala final del Miss Grand International 2025, Samantha Quenedit se perfila como una de las favoritas no solo por su belleza, sino por su historia, su autenticidad y su forma de comunicar con el corazón.

