Samantha Quenedit causa furor con su desfile en bikini en el Miss Grand (VIDEO)

La representante de Ecuador conquista al público con su carisma, talento y un impactante desfile en bikini

Desde su llegada a Tailandia, Samantha Quenedit, la representante de Ecuador en el Miss Grand International 2025, no ha dejado de robarse las miradas. La quiteña ha logrado lo que pocas candidatas consiguen en tan poco tiempo: ganarse al jurado, a los medios y al público en redes sociales.

El momento que más comentarios ha generado hasta ahora fue su reciente aparición en el desfile en traje de baño, una de las actividades previas a la gala final del certamen de belleza internacional. Luciendo un bikini en tonos rojo y azul, y con su ya característico peinado en cola de caballo, Samantha brilló con seguridad y elegancia sobre la pasarela.

Una candidata completa: talento, carisma y presencia escénica

Pero su buen desempeño no se limita solo a la pasarela. En la competencia de talentos, Samantha sorprendió al público con una presentación original en la que cantó y bailó una canción de su propia autoría, mezclando ritmos de reguetón y guaracha. Su puesta en escena la llevó a entrar en el top 15 de esta exigente prueba, consolidando su imagen como una de las candidatas más versátiles del concurso.

Además, su participación ha sido constante en otras actividades clave del certamen, como la Cena de Gala de Bienvenida y la colorida Pasarela Orgullosa Thai, eventos en los que también recibió elogios por su actitud y porte.

El cacao, el talento y las redes: así construye Samantha su camino a la corona

Más allá del escenario, Samantha también ha generado conversación por una simpática anécdota con Miss Grand Perú relacionada con cacao ecuatoriano, que se volvió viral entre los seguidores del certamen. Todo esto ha sumado puntos a su favor, posicionándola como una de las favoritas de América Latina para llevarse la corona este año.

Con la mirada puesta en las fechas claves del certamen (la competencia de trajes típicos el 13 de octubre, la preliminar el 15, y la gran final el 18), muchos ya hablan de Samantha como una de las posibles finalistas del Miss Grand International 2025.

¿Quién es Samantha Quenedit?

Samantha es bailarina, cantante y modelo, originaria de Quito, Ecuador. Su participación en el Miss Grand International ha mostrado una mezcla poco común de disciplina artística, autenticidad y conexión con el público. Su historia y desempeño ya están inspirando a muchos jóvenes ecuatorianas y latinas que sueñan con triunfar en grandes escenarios internacionales.

