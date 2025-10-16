Miss Grand International 2025: ¿Cuándo y dónde ver la gala final del certamen?

Este jueves 16 de octubre, el Miss Grand International 2025 dio a conocer que Samantha Quenedit logró posicionarse entre las 20 seleccionadas para competir por el titulo de Mejor en Traje de Baño.

La presentación de la ecuatoriana no pasó desapercibida: deslumbró con una buena pasarela, carisma y su ya característico derroche de energía. El ingreso al top 20 se lo llevó gracias a los votos de publico. Sin embargo, Ecuador se encuentra entre las favoritas dentro de la competencia.

El certamen de belleza se acerca a su fin y las candidatas continúan acumulando votos para formar parte del top 10 en la gala final.

¿Cuándo y dónde ver la gala final del Miss Grand International?

La gala final del concurso de belleza se realizará este sábado 18 de octubre a las 19:00, hora de Tailandia, es decir a las 07:00 hora de Ecuador. El programa se transmitirá en vivo en las plataformas de Facebook y Youtube del Miss Grand.

¿Cómo votar por Ecuador?

Ingresa a la página oficial de Miss Grand International

Busca y selecciona a Samantha Quenedit, representante de Ecuador

Elige la cantidad de votos que deseas realizar

Realiza el pago (cada voto cuesta aproximadamente 1,08 USD)

Samantha Quenedit en su prueba de talento. Cortesía

El mensaje de Samantha tras la preliminar

"Quiero dedicar este post a mi hermoso Ecuador, a mi familia y a mi gente. Este camino ha sido un carrusel de emociones: he reído y he sentido en lo más profundo el orgullo de ver un sueño cumplirse. Leer a tantos ecuatorianos y extranjeros desde cada rincón del mundo enviándome su cariño me llena el alma. En la preliminar di todo de mí y hoy puedo decir con el corazón que me siento orgullosa de este trabajo", posteó la ecuatoriana en su cuenta de Instagram.

