Miss Grand International 2025: ¿Cuándo y dónde ver la gala final del certamen?
La gala final se acerca y Samantha Quenedit necesita votos
Este jueves 16 de octubre, el Miss Grand International 2025 dio a conocer que Samantha Quenedit logró posicionarse entre las 20 seleccionadas para competir por el titulo de Mejor en Traje de Baño.
La presentación de la ecuatoriana no pasó desapercibida: deslumbró con una buena pasarela, carisma y su ya característico derroche de energía. El ingreso al top 20 se lo llevó gracias a los votos de publico. Sin embargo, Ecuador se encuentra entre las favoritas dentro de la competencia.
El certamen de belleza se acerca a su fin y las candidatas continúan acumulando votos para formar parte del top 10 en la gala final.
Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por la candidata de Ecuador?Leer más
¿Cuándo y dónde ver la gala final del Miss Grand International?
La gala final del concurso de belleza se realizará este sábado 18 de octubre a las 19:00, hora de Tailandia, es decir a las 07:00 hora de Ecuador. El programa se transmitirá en vivo en las plataformas de Facebook y Youtube del Miss Grand.
Facebook: https://www.facebook.com
Youtube: https://www.youtube.com
¿Cómo votar por Ecuador?
- Ingresa a la página oficial de Miss Grand International
- Busca y selecciona a Samantha Quenedit, representante de Ecuador
- Elige la cantidad de votos que deseas realizar
- Realiza el pago (cada voto cuesta aproximadamente 1,08 USD)
El mensaje de Samantha tras la preliminar
"Quiero dedicar este post a mi hermoso Ecuador, a mi familia y a mi gente. Este camino ha sido un carrusel de emociones: he reído y he sentido en lo más profundo el orgullo de ver un sueño cumplirse. Leer a tantos ecuatorianos y extranjeros desde cada rincón del mundo enviándome su cariño me llena el alma. En la preliminar di todo de mí y hoy puedo decir con el corazón que me siento orgullosa de este trabajo", posteó la ecuatoriana en su cuenta de Instagram.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO.EC