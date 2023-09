Maga Donggilio: empresaria, modista y tiktoker del año

Una combinación de ternura y tenacidad. La influencer María Gratzia Donggilio (24), quien ha ido ganando notoriedad en las redes sociales con cada año que pasa, recibió el prestigioso título de tiktoker del año en los Metro Gamer Awards, el pasado 6 de septiembre. Estos premios reconocen la excelencia en la industria del gaming y entre creadores de contenido en plataformas digitales.

Con su estilo auténtico e irreverente, Maga ha logrado conquistar los corazones de más de 200 mil internautas en TikTok, ofreciendo a su audiencia una oportunidad para relajarse y disfrutar momentos ‘chill’ llenos de risas y cotidianidad.

“Recibí la llamada de los organizadores poco antes del evento para decirme que había ganado y no me lo podía creer. Yo pensaba que era un sueño y luego me vi sentada con este premio de cristal precioso entre las manos y con esa presentación tan linda. Fue un momento único que llegó gracias al apoyo de toda mi comunidad, que se hizo presente con los votos y mensajes de apoyo”, cuenta.

Su estrategia de éxito radica en comprender que, después de una larga jornada de trabajo o estudio, todos merecemos la posibilidad de reírnos un poco de las situaciones que pueden acontecerle a cualquiera.

“Lo que me motivó a seguir haciendo contenido son esos comentarios en los que me contaban que llegaban del trabajo a cocinar y escuchar lo que decía, sentir que era una amiga con quien hacían videollamada o almorzar viendo videos, que era lo que yo hacía cuando era pequeña viendo a otras figuras públicas. Realmente me hace feliz esa cercanía”, confiesa.

A pesar de su corta edad, ha aprovechado cada oportunidad que la vida le ha brindado. Desde muy joven se adentró en el mundo de la moda y, al crecer, desarrolló un sentido empresarial y de lucha con el que combina tiempos en su día a día y del que habla para EXPRESIONES.

PASIÓN POR LA MODA

Aunque las redes sociales y el humor son su forma de llegar a las personas, Maga tiene una pasión que heredó de su abuela: el diseño de modas. La joven relata con especial cariño que durante su infancia la veía coser y bordar con sus instrumentos, hasta que un día le regaló un presente que cambiaría el rumbo de las cosas.

“Ella tenía un cuartito chiquito que había construido bajo una escalera, donde se sentaba a coser. Un día me regaló una caja con un montón de botones y retazos. Fue entonces que yo empecé a coserle vestidos a mis muñecas. Tenía tan solo ocho años”.

Su sentido de la moda siempre fue agudo, armonioso y delicado. Una de las anécdotas favoritas de sus padres se desarrollaba cuando, siendo la menor de tres hermanos, discutía con ellos para encontrar la mejor combinación de atuendos.

Se inició en la moda gracias a un regalo que le hizo su abuela. G7pro (Ig: @g7proec)

Maga comenta entre risas: “Eran unas batallas campales. Les explicaba qué cosas combinaban y cuáles no, que si tienes un patrón de líneas, no puedes tener zapatos de cuadros. Era tan pequeña que no podía ni hablar bien, pero las reglas del juego eran claras”.

Estos recuerdos la transportan a su infancia junto a sus hermanos, quienes, según afirma, han sido un apoyo fundamental en su búsqueda por descubrir quién es en realidad.

Gracias a esta exposición en redes, el apoyo de su familia y la tenaz personalidad que la caracteriza, Maga ha sido fundadora de dos emprendimientos. Uno de ellos se mantiene en vigencia y con él espera llegar a un público más amplio, que comprenda su estilo y propuesta en la moda.

“Con Grazzia empecé a involucrarme muchísimo más, al punto de que yo soy quien selecciona cada detalle de las prendas que llegan, así como también las pruebas para ofrecer siempre lo mejor. Estoy próxima a sacar una colección y me hace sentir mucho más conectada con mi carrera”, sostiene.

SU VERDADERO PROPÓSITO

El espacio en sus redes sociales no solo lo utiliza para diversión. A través de ellas espera hacer llegar un mensaje de esfuerzo e independencia a su comunidad, a la que considera como muy saludable, pues la ‘mala vibra’ no forma parte de ella.

“Es importante motivar a las personas a independizarse. Si la independencia para ti es irte a vivir solo, pagarte el plan de teléfono o ayudar a tus papás con el agua en la casa, lucha por ello”, afirma.

Además, apuesta por incentivar en los jóvenes propósitos que los ayuden a sentirse realizados. “Deben saber que el dinero que ganen no solamente es para salir a comprar cosas personales, sino para que te ayude a cumplir tus metas”, concluye.

TIPS PARA INFLUENCERS

Comenzar en el mundo de las redes sociales puede ser una tarea desafiante, especialmente si el objetivo es impulsar la carrera y hacerse un nombre en el medio. María Gratzia comparte algunos consejos basados en su experiencia para aquellos que están dando sus primeros pasos en esta área.

“Deben comprender que esto es un trabajo monumental y, sin lugar a dudas, efímero. Es una ocupación que debes aprovechar mientras eres joven y puedes soñar a lo grande, pero también es crucial priorizar tus estudios y tu trabajo”, advierte.

Además, destaca la necesidad de desarrollar la fortaleza para lidiar con la exposición pública y las críticas, un proceso que a la influencer le ha llevado tiempo asimilar. “No recomendaría adentrarse en este mundo a menos que estés dispuesto a enfrentar comentarios críticos”, comenta y luego subraya que esto es parte del proceso.

Asegura que quien quiera ser influencer tiene que tener la fortaleza para lidiar con la exposición pública. G7pro (Ig: @g7proec)

LOS IMPERDIBLES

En la moda

Accesorios: Hasta la blusa más aburrida del mundo se ve fabulosa con los detalles adecuados. Zapatos: ¡Los que te hagan sentir linda y relajada! Que sean siempre unos aliados.

En el maquillaje

Rímel: Para exhibir unas pestañas de infarto. Rubor: Puedes vivir sin nada más, te ayudará a sentirte siempre bonita.

