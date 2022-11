Entre sus estudios de Diseño, su negocio y su trabajo como influencer, la vida de María Gratzia Donggilio, mejor conocida como Maga, es un corre corre. En medio de su agenda, que incluye filmar un video promocional, tomar fotos de su línea de ropa y la preparación para sus exámenes universitarios, nos da una entrevista en la que contagia de su entusiasmo, energía, humor y, lo que es más importante, autenticidad.

Creadora de las marcas Apparel Maga y Grazzia Label, que diseñan y elaboran chompas, camisetas y ahora trajes de baño, y con más de 198 mil seguidores en TikTok esta joven emprendedora ha ganado su público por su creatividad y su personalidad perspicaz, aguda y frontal al hablar o escribir en redes sociales.

Sin poses y con un carácter determinado, se ha convertido en una de las pelirrojas tiktokers favoritas, debido a las anécdotas que con ingenio e ironía cuenta sobre la realidad del día a día de un emprendedor.

Una vez que digo que voy a hacer algo, me esfuerzo mucho por cumplirlo

La moda, su mejor apuesta

Desde muy pequeña sus papás, Renato y Mabel, recuerdan que siendo la menor de 3 hermanos era muy clara y enérgica respecto a lo que quería o no quería en su atuendo. Hoy su estilo es delicado, dulce, utilizando vestidos o blusas muy femeninas.

“A mí me gustaba mucho la moda, pero estaba muy consciente que era muy cara. Yo tenía una amiga que su mamá era costurera y le hacía la ropa y siempre tenía algo nuevo todo el tiempo, entonces yo busqué costureras y empecé a hacerme la ropa de poco a poco”.

De esta manera, eligió Diseño de Modas, la carrera de sus sueños en Eurodiseño, la misma que para poder pagarla le dio el puntapié inicial con su negocio.

“Empecé haciendo primero una pequeña cantidad de camisetas estampadas, por error la textilera me hizo también buzos bordados. Gracias a Dios, al modelo le fue increíble y con eso recuperé todo y poco a poco fui creciendo”. Este logro calmó a sus papás, pues les enseñó que la moda sí era rentable y sí se puede vivir ella.

“Al principio éramos solo ellos y yo e íbamos donde sea a entregar el pedido. Yo quería ver a la persona que había visto mi diseño y había dicho “me gusta tanto que quiero pagar por él”; muchas chicas que fueron mis primeras clientas hasta hoy son amigas mías”, comenta emocionada.

No todo es color de rosa

En la industria textil todo es una cadena de trabajo. Si algún proveedor falla, todo se retrasa. “A mí me ha pasado de todo. Una vez mandé a etiquetar por estampado, envié la imagen que quería para que se entienda la referencia del tamaño y el logo y allí en la referencia estaba talla S. El proveedor puso small a todos los productos. Más de 100 buzos”.

“Entendí que la Maga de los negocios tiene que ser diferente a la Maga como persona. Esa ha sido la mayor dificultad para mí, me encanta llevarme bien con todos, pero eso abre una ventana para que sientan la libertad de tener una relación más informal y muchas veces me han quedado mal”.

Mi negocio es mi sustento, de lo que vivo, entonces debo tratarlo con la seriedad que se merece y, sobre todo, marcar límites

- JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Amor que se puede tocar

Entre lo que más destaca de los productos de su marca es la calidad con lo que son realizados y el trato al cliente que ofrece. “Tienen una tela deliciosa y me han dicho que sienten que la chompa los abraza y me mata esa descripción”.

Su parte favorita es empacar y doblar, así sea la una de la mañana lo hace con la ilusión de imaginar la satisfacción que va a tener quien reciba su producto.

Maga y las redes

Su presencia en redes y acogida en el público se debe en gran medida a su espontaneidad y autenticidad. “No me interesa fingir ser nadie más, tal cual como en mis videos, me vas a encontrar comiendo, paseando, yo no me hago ni la buena ni la más canchera ni nada”, resalta.

Sin embargo, pese a su éxito en las plataformas digitales, el mensaje que quiere transmitir es motivar al emprendimiento. “Yo quiero llevar a la gente joven a querer emprender, no a querer ser influencers. Quiero que vean mis videos y digan si esto que le gustaba a ella se pudo convertir en un negocio, las cosas que me gustan a mí también se pueden convertir en un sustento”.

En cinco años quiero tener un taller pequeño para quienes recién empiecen con sus negocios puedan acudir a mí y aprender a construir un emprendimiento

Consejos

Si van a emprender, vayan por algo que amen, sino no lo hagan. Cuando sean las 3 de la mañana y sigan empacando, el hecho de estarlo haciendo por algo que amas es lo único que te da fuerzas para continuar.