"Con la autoestima en el piso… En el piso 100 del Empire State”. Aquel post destaca cuando uno entra al Instagram de la cuencana Gabriela Andrade.

El amor propio abandera su cuenta, de ahí que en su mundo de redes sociales no hay retoques, ni se oculta debajo de las prendas oversize. Es segura de sí misma y está consciente de que los prejuicios del cuerpo perfecto son cosa del pasado.

Así es la Virreina del CNB 2022. Se muestra como una mujer real, confiada y en su mejor versión. En diálogo con SEMANA habló sobre las claves de su imagen, que a su vez refleja la elegancia de la mujer de Cuenca.

En el CNB (Concurso Nacional de la Belleza) quedó como Virreina CORTESÍA

La moda desde el amor propio

El nombre de Gabriela suena en los escenarios desde que empezó como candidata de Reina de Cuenca y posterior a eso, durante el 2022, cuando incursionó en el CNB (Concurso Nacional de la Belleza), quedando como Virreina.

Confiesa que aquella etapa la ayudó a trabajar en su interior. “Estar metida en un mundo de misses me hizo entrar en un proceso de amor propio”. Y eso estuvo relacionado con su altura y peso. “A mí me incomodaba lo alta que me veía con el resto de las chicas y por eso pasaba solo en zapatos deportivos”, comenta sobre su 1,70 metros de estatura”. Asimismo, hace tres años estuvo en un proceso de bajar tallas.

A raíz de que acudí a una nutricionista entendí que para una persona pueda estar bien por fuera, tiene que estarlo por dentro

Esa nueva etapa, indudablemente, repercutió en su estilo y lo refleja con un clóset funcional en el que tiene prendas que le permiten armar diferentes looks. “Si bien tengo muchos abrigos y blazers, creo que las tops me ayudan a hacer más fácil las combinaciones. Los básicos siempre están para solucionar el ‘no tengo qué ponerme’”. Con esa seguridad, ya no teme usar botas o stilettos con tacos de más de diez puntos, ni prendas que sutilmente enseñen su piel.

Cuenca respira moda

Sostiene que desde niña ha apreciado la mano de obra cuencana. “Acá no solo destaca lo textil, sino también la joyería. Cada cuadra tiene mucho por recorrer”.

Gabriela Andrade CORTESÍA

Esa creatividad Gabriela también la evidencia a través de lo que viste. “Creo que el clima de nuestra ciudad nos da oportunidad para incorporar más accesorios, como boinas, bufandas… ¡Puedes armar looks muy elegantes! Y contrario a lo que se piensa, en el frío no solo se debe vestir con tonos neutros. A mí me encantan los colores vibrantes. Y algo que nunca me falta son los accesorios dorados”, explica sobre sus outfits.

De sus diseñadores preferidos, destaca a la cuencana Stephanie Ruiz, quien la ha ayudado desde la etapa en la que incursionó en los concursos de belleza. Y cuenta que le gusta recorrer Chordeleg, donde encuentra maravillas trabajadas en cuero.

“La mujer cuencana es muy elegante. Y eso es gracias a que tenemos una mano de obra que se esmera mucho por los detalles y, sobre todo, cuida que estén bien hechos. Estoy orgullosa de mi Cuenca”, concluye.

Su lado fashion

Lo que más tiene en su armario: Además de básicos, full medias nailon para usarlas con falda o vestido y combinarlas con botas.

Referente de estilo: la modelo y empresaria Bella Hadid.

Trucos en makeup: Riza sus pestañas con cuchara o una tapita, y luego se aplica rímel a prueba de agua. Este tipo hace que se vean mucho más largas.

Perfume: Luna, de Nina Ricci.

Personal:

Cuencana de 24 años.

Estudia Arquitectura.

Virreina del CNB (Concurso Nacional de la Belleza) 2022.