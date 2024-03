Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 6 de marzo de 2024

Aries. Te sientes desmotivado en el trabajo, con la sensación de que nada de lo que haces es suficiente. No es así. Hoy tendrás la posibilidad de comprobarlo pero, además, verás que todo depende de tu actitud.

Géminis. Sácale partido a lo que tienes, aun cuando no te sientas muy satisfecho. Pon en práctica ese dicho que reza: si del cielo te llueven limones, aprende a hacer limonada. Deja volar tu imaginación.

Leo. Mantienes una relación de pareja bastante satisfactoria, pero todavía no estás seguro de que sea la que te conviene. Piénsalo bien y determina si te quedas donde estás o buscas otros caminos.

Libra. Una conversación con poca trascendencia te hace ver que tienes la capacidad para desarrollar un proyecto bastante interesante. Antes de lanzarte, valora lo que tienes ahora y entonces toma la decisión.

Sagitario. Te vas a enfrentar a una situación que pondrá tus nervios de punta. No te angusties, a veces las cosas no salen como se las planifica. Echa mano a tu gran capacidad de improvisación y saldrás airoso.

Acuario. Aprovecha todas las oportunidades que te da la vida, aunque no todo sea como quieres. En el amor, este es un gran día para hablar de lo que los está afectando y encontrar una solución que convenga a ambos.

Tauro. Recuerda que el amor avanza si a diario te preocupas por fortalecer la comunicación y prodigas suficiente ternura y pasión. Dejar que las cosas pasen no es bueno para el corazón tuyo y de tu pareja.

Cáncer. Te dejas vencer por el miedo a lo que podría ser y lo que podría pasar. Llénate de valor, pero considera que todo puede estar en tu imaginación y que, al final, nada de lo que crees se hará realidad.

Virgo. Te quejas porque crees que la gente no te valora lo suficiente, pero quien debe valorarse primero eres tú. Tantea el terreno para ver qué ventajas no estás aprovechando. Llega una buena noticia familiar.

Escorpio. Llega a tu vida una gran oportunidad en el plano laboral, pero implicará un dilema. Si bien podrías mejorar tu estatus, implicaría muchos cambios. Piensa si estás dispuesto a aceptarlos. De eso depende todo.

Capricornio. Si has logrado una buena situación económica, no olvides a quienes están pasan penurias. Cuando empezaste el camino, no todo era color de rosa. No menosprecies a quien ha tenido menos suerte.

Piscis. Si tienes una pareja estable, da gracias por ello. Valora a quien comparte la vida contigo, porque es alguien muy valioso, siempre dispuesto a apoyarte. Esfuérzate por encontrar la felicidad de ambos.

