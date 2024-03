El tío de Kate Middleton en 'Gran Hermano VIP'

Llueve sobre mojado. Mientras Kate Middleton está recuperándose de su operación abdominal, recibió la noticia de que su tío Gary Goldmish, hermano de su madre, ingresó a la edición británica de 'Gran Hermano VIP'.

La casa real británica acalla rumores sobre estado de salud de Kate Middleton Leer más

Considerando sus antecedentes, ya que más de una vez se ha convertido en protagonista por comentarios y noticias de lo más polémicas, es comprensible que Kate y sus padres, Carole y Michael, estén temerosos por lo que pueda contar.

Según informa The Sun, los progenitores de Kate no se habrían quedado de brazos cruzados ante el fichaje de Gary por 'GH VIP'. Aseguran las fuentes que “le han leído la cartilla. Kate no necesita ese estrés. Saben bien la inquietud que puede provocar en su hija la aparición de su tío en este reality y no habrían dudado en hablar con él”.

Además, según la fuente, Carole no ha dado el beneplácito a su hermano para que participe en el concurso. “A los ojos del público, Gary se ha convertido en la oveja negra de la familia Middleton. Carole es su hermana, por lo que siempre habrá amor, pero ya no están de acuerdo en muchas cosas. Él ha dicho que no tiene su bendición para entrar a la casa, pero de todos modos va a seguir adelante”.

(Te invitamos a leer: Premios Razzie 2024: Lo malo también se premia)

Más allá de Kate Middleton y su familia, hay otras dos personas que podrían estar muy atentas a lo que diga Gary pues podrían ser salpicados: el príncipe Harry y Meghan Markle. “Es muy probable que ellos estén en la línea de fuego, ya que Gary no ha ocultado lo poco que le gustan”. En varias ocasiones ha dado declaraciones muy sonadas sobre los duques de Sussex con las que ha dado la cara por su sobrina y por el príncipe Guillermo.

La reina Letizia con un nuevo corte de cabello que rejuvenece su imagen Leer más

Para entender el hecho de que su familia esté inquieta, hay que recordar que entre las noticias que Gary ha protagonizado destaca la que estaba relacionada con las drogas con las que le habrían visto en una villa en Ibiza.

Otro de los episodios más sonados fue cuando reconoció ante un tribunal que le había pegado a su mujer.

Carol y Michael. Archivo

Debido a los problemas de salud que han enfrentado el rey Carlos III y la princesa de Gales, Kate Middleton, gran parte de las obligaciones reales han sido asumidas por el príncipe Guillermo y la reina Camilla, esposa del monarca británico.

Según Daily Mail, por pedido de su esposo, la soberana se fue de vacaciones al extranjero el lunes 4 de marzo en un vuelo privado. Desde que se conoció que Carlos padece de cáncer, Camilla ha estado en trece compromisos oficiales, así como eventos personales. Ella sustituyó al soberano cuando presidió en Windsor el funeral en recuerdo del rey Constantino II al que acudieron Felipe y Letizia de España, además de Juan Carlos, Sofía y otros royals.

Carlota Casiraghi tiene un nuevo amor Leer más

Está previsto que vuelva a retomar su agenda el 11 de marzo para el servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster. Será ella quien encabece ese compromiso en lugar de Carlos III, quien tan solo podrá publicar un vídeo en sus redes sociales para conmemorar la ocasión.

Camilla, a sus 75 años, lleva como reina coronada solo nueve meses y ya se ha encontrado con una de las mayores crisis de la Corona británica.

Camilla. Archivo

Con ella de vacaciones, el peso de la representación de la monarquía británica recae sobre el príncipe Guillermo, la princesa Ana y los duques de Edimburgo. Todos ellos participarán en sus actividades con normalidad.

La princesa de Gales, Kate, sigue recuperándose en su casa de Adelaide Cottage, en Windsor, y se espera que vuelva a los actos oficiales después de Semana Santa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!