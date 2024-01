Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 19 de enero de 2024

Aries. No estás de muy buen humor, pero eso no te da derecho a desquitarte con el resto. Aprende a ser más maduro, lo que traerá consigo más tolerancia de tu parte. Mejora tus relaciones sociales.

Géminis. Es posible que recibas la llamada de un amigo o familiar que requiere de tu ayuda y consejo. No te cuesta nada salir de tu zona de confort para acompañarlo. Al final de día te sentirás muy satisfecho.

Leo. Debes esforzarte para dejar tu mal talante atrás. Tiendes a creerte superior a los demás, aunque sabes que es una actitud equivocada que sueles criticar en los demás. Te vendría bien analizarte a ti mismo.

Libra. Procura olvidar los sentimientos negativos que tanto te están agobiando, hasta el punto de hacerte sentir miserable. Aprovecha este día para divertirte con tu media naranja, a ambos les hace mucha falta.

Sagitario. Si tienes gente a tu cargo, es importante que afiances la relación entre todos para que todo salga según lo planificado. En lo sentimental, no permitas que el pasado afecte lo que has construido.

Acuario. Este es un día variado en emociones. Puede empezar con algo de decaimiento (o pereza) de tu parte, pero con el pasar de las horas retomas nuevas fuerzas y entusiasmo. Utiliza la noche para descansar.

Tauro. No puedes agradar a todos, pero debes esforzarte por no ser cruel ni hiriente con tus comentarios. Deja de lado el doble sentido. No se trata de no ser tú mismo, sino de mostrar consideración de los demás.

Cáncer. Alguien con menos experiencia que tú quiere hacerte una zancadilla y dejarte en ridículo. Permanece atento a cualquier movimiento extraño de tu entorno más próximo y actúa al momento.

Virgo. No importa si hoy te sientes algo estancado en tu ámbito profesional, porque lo cierto es que estás avanzando y a buen ritmo. Puedes sentirte orgulloso de tu alto sentido de la responsabilidad.

Escorpio. La vida te abre puertas, pero tú no te estás dando cuenta. Sé más perceptivo para que no dejes de agradecer los regalos que te llegan a diario. No aplaces decisiones ni te duermas en los laureles, actúa ya.

Capricornio. Una visita inesperada de alguien por quien sientes un profundo respeto te llena de alegría. Prepara todo para que sea un encuentro inolvidable. Lo que se diga ahí afectará tu economía para bien.

Piscis. Se avecinan muy interesantes oportunidades que pueden cambiar positivamente tu situación financiera. Mantén los ojos abiertos, pues muy difícilmente volverás a encontrarlas. El momento es ahora.

