Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 12 de diciembre de 2023

Aries. El mundo parece patas arriba y tu entorno laboral se contagia. Es posible que haya ciertos cambios en la empresa para la que trabajas y que quede una vacante que te interese ocupar. Tú puedes hacerlo. Demuestra que estás totalmente capacitado para esa nueva responsabilidad.

Géminis. Se viene el momento en el que es indispensable tomar decisiones en el amor. Es posible que tu pareja te pida afianzar todavía más la relación. Únicamente si estás seguro de tus sentimientos, acepta. Procura ser sincero con tu media naranja, pero también contigo mismo.

Leo. Evita a una persona falsa que está a tu lado y que se aprovecha de tus debilidades para mostrarse superior. No te será fácil descubrir de quién se trata, solo tienes que abrir bien los ojos. Mira bien a tu alrededor. Muéstrate abierto y claro con la gente que te ama, no lo olvides.

Libra. Alguien del pasado que te falló espera que lo perdones. Dale una oportunidad. Estamos en época de Navidad y sería un buen gesto conversar y acabar con el resentimiento. Sabes que es alguien especial. Por otro lado, es hora de aprender a decir que no, por tu bien y el de los demás.

Sagitario. No te dejes llevar solo por los deseos, medita cada respuesta y valora las consecuencias. Tienes una vida relativamente ordenada, piensa bien si complicarla vale realmente la pena. Piensa en el futuro. Debes recuperar el timón de tus días, sin dejarte llevar por terceras personas.

Acuario. No permitas que el pasado frene el camino ascendente que te has propuesto seguir. Es importante que no caigas en la rutina, que puede ser una muy mala compañera. Aparece alguien que te interesa, actúa con inteligencia. Muchos están a la espera de tu reacción y esa es una responsabilidad.

Tauro. Tienes la lucidez necesaria para darte cuenta si alguien que se acerca a ti con frecuencia es tan sincero como se presenta. Hazle caso a tu intuición y a los consejos de la gente cercana que sabes que te ama. Nunca pienses que tu suerte es peor que la de otros, es una gran equivocación.

Cáncer. Si tienes ocasión de salir con tus amigos y divertirte, hazlo, aunque recién estemos en el inicio de la semana. Tienes que relajarte un poco y prepararte para unos días bastante movidos en lo laboral. En el amor, encuentras mucha paz y tranquilidad, apóyate en tu pareja para salir adelante.

Virgo. Has vivido algunos días de bajón anímico, pero esa etapa ha terminado. Déjate contagiar por el espíritu navideño y aprovecha esa energía que hoy te sale por los poros. Tu actitud positiva es determinante. Aprovecha las enseñanzas que te da la vida y escucha los consejos.

Escorpio. Tu pareja te comunica hoy algo importante, tal vez relacionado con un logro laboral o personal. Préstale atención y celébralo como si fuera tuyo también. Tu media naranja necesita de más atención y tú te has mostrado algo ausente en estos días. Corrige tu actitud, todavía estás a tiempo.

Capricornio. Limpia los sentimientos de culpa de un pecado del pasado, esa sensación de dolor puede hacerte cometer terribles errores en el presente. Aquello obstaculiza tu superación. Tienes a tu familia que te acompaña. Libera tu conciencia para que la culpa no sea una piedra atada en tu cuello.

Piscis. Te conviene empezar con la actividad física que has venido posponiendo por meses. Se viene fiestas en las que los excesos son una constante, prepárate para enfrentarlas sin problemas de salud. En lo personal, mira a tu alrededor y dale una oportunidad a alguien que te hará mucho bien.

