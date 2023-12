Papá Noel del Albán Borja: padres de familia recomiendan que cambie de traje

Ya llegó la Navidad al tradicional centro comercial Albán Borja. Los pasillos están decorados de luces de colores y lazos de la temporada. La plazoleta central está decorada con reyes magos, ángeles y un árbol de luces azul. También, hay un Papá Noel con traje azul que hace rondas alrededor de las barandillas y tiene un asiento junto a toda la decoración navideñas. Este personaje se vuelve viral todos los años porque luce solitario. Muy pocos niños y adultos se acercan a él y pasa lo mismo todos los años. ¿Cuál es la razón?

Andrea Montalvo: "La educación superior del país está 14 días en acefalía" Leer más

Lee más: Jamie Foxx: “Lo que pasé, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”

"No me agrada mucho", dijo un padre de familia. "He venido con mi hija pequeña y tampoco le agrada mucho a ella. Le pregunté por qué y me dijo que por los colores", anotó.

"Me gustaría que no sea azul sino rojo, y que realmente se parezca a Santa porque está muy flaquito", dijo una que trabaja dentro del centro comercial. "Pero aparte de eso sí me gusta. Es un clásico el Santa del Albán Borja. Cada vez que vienen (mis hijas) quieren ir a ver al Santa".

Ante la pregunta de si le recomendaría a otras personas visitar al clásico Papá Noel, no dudó en responder que sí. "Lo recomiendo porque uno puede tomarse fotos tranquilo", dijo. "No hay mucha gente y el Santa siempre está disponible".

Sobre los aspectos que deberían mejorar para que el Papá Noel del Albán luzca más acompañado, los visitantes dijeron:

Mariah Carey destronada por Brenda Lee como la reina de la Navidad Leer más

"Yo creo que tiene que ser los colores originales, así lo identifican los niños, que en este caso es rojo", dijo el padre. "¡Y 'panzón'! Porque este Santa está flaco, también. Y un poco más la temática también: juegos, para fotos, para que le agrade a los niños... Tienen que irse acoplando, innovando, más que todo porque hoy en día a los niños ahora tienen videojuegos y les interesan otras temáticas".

El Papá Noel del Albán Borja esta bien flaco este año 🥲

Vayan a visitarlo 😭🎄 pic.twitter.com/Uu22nv3NXE — Dyana Pombar (@dyanapm) November 28, 2023

"Hay que hacerle más publicidad", en cambio dijo la madre.

En redes sociales ha circulado una vez más la imagen del Papá Noel del Albán Borja con la cabeza caída y decenas de usuarios no han dado en comentar sobre su soledad y apariencia, como todos los años ya es un meme. Desde 2013, en redes, hubo un comentario de su soledad cuando usaba la vestimenta roja.

El centro comercial incluso cambia a la persona detrás del disfraz, pero la reacción siempre es la misma.

¿Qué se celebra el 8 de diciembre en Ecuador? Leer más

Ya nadie cree en el Santa del Alban Borja... Es algo así como El Solitario George :( pic.twitter.com/EVAicyFpqf — Lords de Ecuador (@LordsdeEcuador) December 11, 2013

Mi mamá me reporta que ya hay nuevo Papa Noél en Alban Borja.

Y está solito. pic.twitter.com/FKj2mViwOj — Dyana Pombar (@dyanapm) December 3, 2020

Lee sin límites y ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!