Jamie Foxx: “Lo que pasé, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”

El carismático actor Jamie Foxx, de 55 años, hizo una conmovedora vuelta a la escena pública después de ocho meses de mantenerse alejado de los reflectores debido a una misteriosa hospitalización en abril. Foxx reapareció en los Critics Choice Association Awards Celebration of Cinema & Television, donde fue honrado por su destacado papel en "The Burial", un drama disponible en Amazon Prime.

El incidente que llevó a Foxx a ser hospitalizado mientras rodaba "Back in Action" junto a Cameron Diaz generó numerosos rumores y especulaciones. Sin embargo, el actor no había abordado públicamente los detalles hasta ahora. Visiblemente emocionado y recibido con ovaciones, Foxx compartió su experiencia en un discurso de aproximadamente 12 minutos.

"Saben, es una locura, pero no podía hacer esto hace seis meses; en realidad no podía caminar", reveló Foxx. Agradeció a todos por su apoyo durante este difícil período y expresó su gratitud por recibir el premio a la vanguardia.

"He pasado por algo, he pasado por algunas cosas. Y ahora valoro cada minuto. No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo, porque es difícil cuando ves el túnel. Vi el túnel, no vi la luz", confesó emocionado.

Foxx compartió su nuevo respeto por la vida y su arte, destacando la importancia de no renunciar a la pasión creativa. "Tengo un nuevo respeto por mi arte. Vi tantas películas y escuché tantas canciones tratando de pasar el tiempo. No renuncies a tu arte, hombre, no te rindas", concluyó el actor.

