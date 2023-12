Andrea Montalvo: "La educación superior del país está 14 días en acefalía"

Andrea Montalvo Chedraui, la última titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), resaltó a través de su cuenta en la red social X que esa cartera de Estado lleva 14 días en acefalía y que esta situación paraliza algunos procesos internos y la planificación del próximo programa de admisión de estudiantes.

"Ya son 14 días de tener en acefalía a una cartera de Estado, es decir, 14 días sin autoridad. 14 días de no desembolsar becas, de no representar al Ejecutivo en el CES, de no desembolsar los fondos para investigación, de no planificar el próximo proceso de acceso, entre otras!", escribió la funcionaria del Gobierno de Guillermo Lasso.

Alude a los procesos de ingreso de nuevos alumnos a las instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, que antes organizaba la Senescyt y que suelen arrancar en diciembre con el registro nacional único de aspirantes.

Esta es una situación que tiene en incertidumbre a las IES públicas, sobre todo las de la Costa, que acogen a los bachilleres que se gradúan entre febrero y marzo. Las entidades también están en la expectativa sobre ese registro, como lo publicara este Diario.

"El sistema de educación superior no debe ni puede ser desatendido, las políticas públicas para acceso a la educación superior son una prioridad, la academia es una prioridad, en todos los países, en todas las sociedades. Espero lo sepan entender y atender", agregó Montalvo.

La exfuncionaria afirma que su renuncia al cargo se hizo efectiva el 23 de noviembre, "decisión que tomé con un absoluto respeto sobre las debidas designaciones y planes del nuevo gobierno", en alusión al día en que asumió el presidente del Ecuador, Daniel Noboa.

