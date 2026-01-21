Estrenos de cine en Ecuador: terror, romance y ciencia ficción desde el 22 de enero

Terror, romance y ciencia ficción llegan a Ecuador el 22 de enero de 2026 con esperados estrenos en cines

Melodía de un amor secreto es la adaptación coreana de la recordada película taiwanesa Secret, una historia que mezcla amor, música y misterio.

El cine continúa el 2026 con una cartelera intensa y diversa. Desde historias de terror sobrenatural y claustrofóbico, hasta romances atravesados por la música y relatos de ciencia ficción con tintes distópicos, los estrenos en Ecuador del 22de enero de 2026 apuestan por emociones fuertes y narrativas que exploran la mente, la fe, el amor y la supervivencia.

Estas son las películas que llegan a las salas del país y que prometen captar la atención del público desde distintos géneros y sensibilidades.

El Orfanato: La Posesión. Terror sobrenatural español y vínculos familiares

Danilo Carrera apuesta por filmar en Ecuador: el incentivo fiscal del 37 % en el cine Leer más

La nueva producción española de terror propone una historia inquietante que se apoya en la carga emocional de los lazos familiares. Sofía, una adolescente de 14 años, ve su mundo desmoronarse tras la desaparición de su madre en el internado donde trabajaba y el intento de suicidio de su padre.

Guiada por una sesión de Ouija, el espíritu de su madre le pide que la busque en ese mismo lugar, convenciéndola de que solo así encontrará la paz. Decidida a descubrir la verdad, Sofía se inscribe en el internado, un espacio que funciona como un personaje más, cargado de sombras, ecos infantiles y secretos ocultos.

A medida que avanza la investigación, fenómenos paranormales revelan una historia marcada por la manipulación emocional y el terror que puede nacer dentro del núcleo familiar. Aunque comparte escenario con el clásico El Orfanato (2007), esta cinta de 2025 se diferencia por su enfoque en la Ouija y la búsqueda materna, consolidándose como una propuesta de terror psicológico con identidad propia.

Sin Piedad. Ciencia ficción distópica y justicia artificial

Ambientada en un futuro cercano, Sin Piedad plantea una inquietante reflexión sobre el poder de la tecnología en los sistemas judiciales.

El detective Chris Raven es acusado del asesinato de su esposa y enfrenta un juicio implacable presidido por Mercy, una inteligencia artificial que él mismo ayudó a desarrollar. Con apenas 90 minutos para demostrar su inocencia antes de ser ejecutado, Raven debe reconstruir los hechos de la noche del crimen mientras descubre una red de corrupción que pone en duda la supuesta imparcialidad del sistema.

Protagonizada por Chris Pratt y Rebecca Ferguson, la película combina tensión, acción y dilemas éticos, cuestionando hasta qué punto la justicia automatizada puede ser realmente justa. Entre recuerdos fragmentados, decisiones límite y un reloj que avanza sin piedad, la cinta se posiciona como uno de los estrenos de ciencia ficción más comentados del año, ideal para quienes disfrutan de historias que mezclan adrenalina y reflexión social.

Melodía de un amor secreto. Romance, música y fantasía temporal

Crítica de Cine. Marty Supremo, ¿Timothée Chalamet rumbo al Óscar? Leer más

La adaptación coreana de la recordada película taiwanesa Secret llega a los cines ecuatorianos con una historia que mezcla amor, música y misterio.

Yoo-jun es un pianista prodigio cuya carrera se ve truncada por una lesión en la muñeca, obligándolo a regresar a Corea como estudiante de intercambio en la escuela de música de su padre. Allí conoce a Jung-ah, una joven pianista enigmática que aparece y desaparece sin explicación, tocando melodías que parecen desafiar el tiempo.

A medida que la relación avanza, Yoo-jun descubre que Jung-ah guarda un secreto ligado al pasado y a los viajes temporales, lo que los enfrenta a una decisión imposible para estar juntos.

El piano se convierte en el hilo conductor de una historia romántica y melancólica, en la que la música revela verdades ocultas y conecta destinos. Con un tono mágico y sensible, la película apela a quienes buscan un romance distinto, cargado de emoción y fantasía.

El Descenso (20.º aniversario). Terror claustrofóbico y supervivencia

A dos décadas de su estreno original, El Descenso regresa a la pantalla grande para celebrar su impacto en el cine de terror. La historia sigue a seis amigas que se adentran en un sistema de cuevas inexplorado en los Apalaches como una forma de escapar de sus problemas personales. }

Sin embargo, un derrumbe las deja atrapadas en túneles oscuros y desconocidos, donde pronto descubren que no están solas. Criaturas humanoides ciegas, conocidas como Crawlers, habitan las profundidades y cazan guiadas por el sonido.

Mientras luchan por sobrevivir, el grupo enfrenta también sus propios conflictos internos, el trauma y la culpa. La película destaca por su atmósfera asfixiante, el uso del silencio y la oscuridad, y una tensión constante que convierte cada decisión en una cuestión de vida o muerte. Un clásico moderno del terror que mantiene intacta su capacidad de perturbar.

No me sigas: presencia paranormal. Terror digital y obsesión por la viralidad

Stranger Things todavía no termina: Netflix confirma un documental Leer más

Producida por Blumhouse, No me digas nada: presencia paranormal fusiona el horror sobrenatural con el mundo de las redes sociales.

Carla, una aspirante a influencer, decide mudarse a un apartamento supuestamente embrujado para fingir fenómenos paranormales y así ganar seguidores mediante transmisiones en vivo.

Lo que comienza como una estrategia para volverse viral se transforma en una pesadilla cuando invoca una entidad maligna real que empieza a manifestarse frente a miles de espectadores. La línea entre la actuación y el terror auténtico se desdibuja, mientras Carla pierde el control de la situación y de sí misma.

Protagonizada por Karla Coronado, junto a Julia Maqueo y Yankel Stevan, la película reflexiona sobre la exposición digital, la búsqueda de identidad y los peligros de jugar con fuerzas que no se comprenden, convirtiéndose en un retrato inquietante del horror en la era del streaming.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!