Estrenos de cine en Ecuador: las 3 películas que llegan este 19 de febrero

La cartelera se renueva con estrenos que van desde el terror hasta el drama

Este jueves 19 de febrero, los cines reciben tres nuevas propuestas que reflejan la amplitud de géneros que hoy dominan la industria cinematográfica. La oferta incluye un drama intimista sobre las tensiones de pareja, un documental musical que revive la energía de Elvis Presley en sus años dorados y un thriller de terror psicológico ambientado en una cabaña aislada.

La combinación de historias personales, música legendaria y suspenso sobrenatural convierte a esta semana en una de las más variadas de la temporada. Los estrenos buscan atraer tanto a quienes disfrutan de relatos humanos y emocionales como a los fanáticos de la música y los amantes del terror.

"¿Está funcionando esto?"

Este drama explora la fragilidad de las relaciones en medio de los sueños personales. La trama sigue a un matrimonio en crisis: él persigue su carrera en la comedia en Nueva York, mientras ella inicia un proceso de redescubrimiento personal. En medio de los cambios, ambos deben redefinir su relación y la dinámica familiar.

La película combina humor ácido con momentos de gran sensibilidad, ofreciendo una mirada honesta sobre los retos de la vida en pareja. Con actuaciones sólidas y un guion que mezcla drama y comedia, se perfila como una propuesta atractiva para quienes buscan historias realistas y emotivas.

La película está dirigida y producida por Bradley Cooper, nominado al premio Oscar, quien además coescribió el guion junto a Will Arnett y Mark Chappell (Mira cómo corren).

EPiC: Elvis Presley en Concierto

Este documental inmersivo transporta al espectador a las residencias de Elvis Presley en Las Vegas entre 1969 y los años 70, dirigido por el cineasta australiano Baz Luhrmann. Utilizando metraje inédito y restaurado, la producción muestra al “Rey del Rock” en su faceta más carismática y espontánea.

Además de rescatar momentos históricos, el documental busca mostrar la vulnerabilidad del “Rey del Rock” fuera del escenario, consolidando su legado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

EPiC tuvo su estreno mundial en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, donde recibió elogios por su enfoque sensible y por la alta calidad en la restauración del material audiovisual que compone el documental.

"Líbralos del Mal"

El terror psicológico llega con Líbralos del Mal, dirigida por Osgood Perkins, cineasta especializado en el género y conocido por títulos como Longlegs y The Blackcoat’s Daughter. La película está protagonizada por Tatiana Maslany, junto a Rossif Sutherland y Birkett Turton.

a historia comienza con un viaje romántico de aniversario a una cabaña aislada, donde la pareja se enfrenta a una presencia siniestra que los obliga a descubrir el oscuro pasado del lugar. Perkins apuesta por atmósferas inquietantes, climas opresivos y un terror más “elevado”, centrado en el miedo íntimo y psicológico.

El cineasta James Wan, creador de sagas icónicas como Saw, Insidious y The Conjuring, describió la película como “un descenso terrorífico hacia la locura”. En la misma línea, el ganador del Oscar Guillermo del Toro, reconocido por La forma del agua, aseguró que se trata de “un origami de terror que se pliega sobre sí mismo con gran habilidad”.

