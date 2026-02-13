El Renacido regresa a salas de cine 10 años después de su estreno

La aclamada película de Alejandro G. Iñárritu regresa a las salas de cine en conmemoración de su décimo aniversario

Estrenada en 2015, el filme hizo acreedor a Leonardo DiCaprio de un Óscar como Mejor Actor.

El aclamado drama de supervivencia dirigido por Alejandro G. Iñárritu y protagonizado por Leonardo DiCaprio, El Renacido, regresará a los cines para conmemorar su décimo aniversario con funciones especiales en formato IMAX, según informó 20th Century Studios, firma responsable de la película vía X.

El reestreno, programado para comenzar el jueves 26 de febrero y extenderse hasta el domingo 1 de marzo, permitirá que el público experimente de nuevo en pantalla grande la intensa historia de Hugh Glass, un explorador dado por muerto en el desierto helado tras el ataque de un oso, y su implacable lucha por sobrevivir y encontrar justicia.

Este nuevo ciclo de proyecciones no solo tendrá lugar en Estados Unidos, sino también en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Australia, Nueva Zelanda y México, subrayando el impacto global y el legado duradero de una obra que recaudó más de 532 millones de dólares en taquilla y se alzó con tres premios Óscar en la edición de 2016, incluyendo Mejor Director para Iñárritu, Mejor Actor para DiCaprio y Mejor Fotografía para Emmanuel Lubezki.

La versión conmemorativa en IMAX busca ofrecer a los espectadores una experiencia más inmersiva, aprovechando el alcance visual y sonoro que caracteriza a este formato para realzar cada detalle del brutal y hermoso paisaje que define a la película y al estilo del director en general.

DiCaprio vuelve a estar en la conversación

El largometraje forma parte del destacado repertorio de Iñárritu, junto a títulos como Birdman y Amores perros. 20th Century Fox

El relanzamiento llega en un momento en que DiCaprio vuelve a estar en la conversación de premiaciones por su trabajo más reciente, Una Batalla tras Otra, lo que agrega una capa extra de interés alrededor de este retorno a las salas de cine.

El Renacido no vuelve solo como un hito técnico o una pieza premiada, sino como una experiencia que invita a ser sentida otra vez en la comunidad cinéfila, su regreso a la pantalla grande funciona casi como un recordatorio de por qué ciertas historias necesitan del cine para respirar en toda su magnitud.

