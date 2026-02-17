Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Al Pacino y Robert De Niro.
Al Pacino y Robert De Niro, amigos del fallecido Robert Duvall.Instagram

Al Pacino y Robert De Niro rinden tributo a Robert Duvall

Las estrellas de El padrino recordaron al actor excepcional y pieza clave de la saga dirigida por Francis Ford Coppola

La muerte de Robert Duvall, a los 95 años, sacudió a Hollywood y provocó una ola de mensajes de despedida de colegas que compartieron pantalla con él en producciones que marcaron época.

Uno de los primeros en reaccionar fue Al Pacino, su compañero en El padrino y El padrino II. “Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato; su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré”, expresó. En la saga dirigida por Francis Ford Coppola, Pacino dio vida a Michael Corleone, mientras Duvall interpretó a Tom Hagen, el abogado y consejero de la familia.

(Te invitamos a leer:  Crítica de Cine. La celda de los milagros: ¿drama mexicano de alto nivel en Netflix?)

También Robert De Niro, quien participó en The Godfather Part II como el joven Vito Corleone, envió un mensaje: “Que Dios bendiga a Bobby. Espero vivir hasta los 95 años. Que descanse en paz”.

Coppola, por su parte, destacó la importancia de Duvall dentro de su productora American Zoetrope y lo recordó como pieza esencial en títulos como La conversación, Apocalypse Now y THX 1138.

Otras reacciones por el deceso del actor

La actriz Viola Davis, quien trabajó con él en Viudas, aseguró que siempre la impresionaron sus interpretaciones de personajes serenos y firmes. En su mensaje mencionó además clásicos como Matar a un ruiseñor y la miniserie Lonesome Dove, parte de la extensa filmografía del actor.

1140-robert-duvall-what-i-know-now-esp

Robert Duvall muere a los 95 años y no dejó hijos

Leer más

El recuerdo también llegó desde el ámbito más reciente de su carrera. Adam Sandler, quien compartió elenco con él en Garra, lo describió como uno de los grandes intérpretes del cine y destacó su calidad humana.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte. La familia informó que no habrá un funeral público formal y pidió honrar su memoria viendo una buena película.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emprender en redes: la estrategia de marca personal de Paola y Gabriela Andrade

  2. Robots Humanoides deslumbran en la gala del Festival de Primavera de China

  3. Ingrid de Portilla celebra su cumpleaños en Uzhupud Gardens, Cuenca

  4. UEES organiza conversatorio sobre desafíos fiscales para 2026

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 18 de febrero de 2026

LO MÁS VISTO

  1. EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta

  2. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  3. Último día del feriado por Carnaval en Quito: estas son algunas de las opciones

  4. Facultad de Medicina de la UCE denuncia alteración de notas y pide auditoría

  5. Los residentes de edificios en Quito están inquietos por la seguridad privada

Te recomendamos