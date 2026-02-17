Al Pacino y Robert De Niro rinden tributo a Robert Duvall

Las estrellas de El padrino recordaron al actor excepcional y pieza clave de la saga dirigida por Francis Ford Coppola

La muerte de Robert Duvall, a los 95 años, sacudió a Hollywood y provocó una ola de mensajes de despedida de colegas que compartieron pantalla con él en producciones que marcaron época.

Uno de los primeros en reaccionar fue Al Pacino, su compañero en El padrino y El padrino II. “Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato; su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré”, expresó. En la saga dirigida por Francis Ford Coppola, Pacino dio vida a Michael Corleone, mientras Duvall interpretó a Tom Hagen, el abogado y consejero de la familia.

También Robert De Niro, quien participó en The Godfather Part II como el joven Vito Corleone, envió un mensaje: “Que Dios bendiga a Bobby. Espero vivir hasta los 95 años. Que descanse en paz”.

Coppola, por su parte, destacó la importancia de Duvall dentro de su productora American Zoetrope y lo recordó como pieza esencial en títulos como La conversación, Apocalypse Now y THX 1138.

Otras reacciones por el deceso del actor

La actriz Viola Davis, quien trabajó con él en Viudas, aseguró que siempre la impresionaron sus interpretaciones de personajes serenos y firmes. En su mensaje mencionó además clásicos como Matar a un ruiseñor y la miniserie Lonesome Dove, parte de la extensa filmografía del actor.

El recuerdo también llegó desde el ámbito más reciente de su carrera. Adam Sandler, quien compartió elenco con él en Garra, lo describió como uno de los grandes intérpretes del cine y destacó su calidad humana.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte. La familia informó que no habrá un funeral público formal y pidió honrar su memoria viendo una buena película.

