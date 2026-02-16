Robert Duvall muere a los 95 años y no dejó hijos

La muerte de Robert Duvall a los 95 años ha generado pesar entre sus seguidores y en la industria cinematográfica. El actor, recordado por títulos como The Godfather y Apocalypse Now, construyó una carrera que se extendió por más de seis décadas y lo convirtió en una de las figuras más respetadas de Hollywood.

Nacido en 1931, hijo de un oficial de la Marina y de una actriz aficionada, estudió teatro antes de servir durante dos años en el Ejército de los Estados Unidos. Más tarde se trasladó a Nueva York, donde compartió apartamento con Dustin Hoffman y forjó amistad con Gene Hackman: tres jóvenes actores que, en ese momento, buscaban abrirse camino en la actuación.

(Te invitamos a leer: Sarah Jessica Parker deslumbra en el Carnaval de Río: lujo, moda y un gin londinense)

Su debut en el cine llegó con el personaje de Boo Radley en To Kill a Mockingbird (1962), protagonizada por Gregory Peck. Ese papel marcó el inicio de una filmografía que lo consolidó como referente de la pantalla grande. Entre sus interpretaciones más recordadas están las de la saga The Godfather, Apocalypse Now, The Apostle, Network y Tender Mercies, película por la que obtuvo el Óscar a Mejor Actor en 1984. A lo largo de su trayectoria acumuló siete nominaciones al Premio de la Academia.

No quiso participar en Tiburón

Ricardo Darín debutó como abuelo Leer más

Duvall sostenía una premisa clara en su trabajo: no recurrir a interpretaciones prefabricadas, sino buscar la verdad y la individualidad de cada personaje, como reiteró en distintas entrevistas.

En su carrera también hubo decisiones llamativas. Reconoció que rechazó el papel principal en Jaws, que finalmente interpretó Roy Scheider, porque prefería dar vida al pescador, rol que terminó en manos de Robert Shaw. Según contó Steven Spielberg consideró que era demasiado joven para ese personaje.

En el plano personal estuvo casado en cuatro ocasiones. Su último matrimonio fue con la actriz y productora argentina Luciana Pedraza, con quien contrajo nupcias en 2005 y permaneció hasta su fallecimiento. La pareja se conoció en 1996, cuando Duvall filmaba en Buenos Aires La casa de la calle Garibaldi. Ella dirigía una empresa de promociones, catering y eventos, y el encuentro ocurrió en una panadería cercana al Hotel Plaza, en el barrio de Retiro. “Unos amigos de ella me reconocieron, nos pusimos a hablar y Luciana me invitó a la inauguración del local de tango de una amiga”, relató el actor años después.

Duvall no tuvo hijos, lo que abre interrogantes sobre la distribución de su patrimonio. En Estados Unidos, y particularmente en el estado de Virginia —donde residía—, la legislación suele priorizar al cónyuge en caso de no existir un testamento público. Hasta ahora, los reportes sobre su fallecimiento se han centrado en destacar que murió en paz y en los homenajes familiares, sin detallar información sobre herederos o bienes.

Con su partida, se cierra un capítulo clave del cine estadounidense, pero su legado permanece intacto en personajes que ya forman parte de la historia del séptimo arte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!