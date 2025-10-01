Estrenos de cine en Ecuador 2 de octubre: Avatar 2, Afterburn y más sorpresas

Los estrenos de cine en Ecuador este 2 de octubre incluyen acción, ciencia ficción, terror, fe y dos conciertos con BTS

La cartelera ecuatoriana recibe este jueves 2 de octubre una variada selección de estrenos que prometen cautivar a todos los públicos. Desde la acción postapocalíptica de Afterburn, con Dave Bautista y Samuel L. Jackson, hasta el regreso épico de Avatar 2: El camino del agua, pasando por cine religioso, terror sobrenatural y conciertos imperdibles de BTS en la gran pantalla.

Cazadores del fin del mundo: acción y ciencia ficción postapocalíptica

En Afterburn, la Tierra ha quedado devastada tras una erupción solar. Dave Bautista interpreta a Jake, un exsoldado convertido en cazador de tesoros que debe recuperar la pintura de la Mona Lisa en medio del caos de la Burn Zone.

Olga Kurylenko encarna a Drea, su aliada, mientras que Samuel L. Jackson se luce como un peligroso villano obsesionado con controlar el futuro a través de reliquias del pasado.

Bajo la dirección de J.J. Perry, la película mezcla comedia, ciencia ficción y acción con un tono irreverente. Entre explosiones, persecuciones y choques con enemigos mutados, los protagonistas descubren que lo que está en juego no es solo un cuadro, sino la esperanza de reconstruir el mundo.

Con escenarios apocalípticos, humor negro y secuencias de combate, Afterburn promete atrapar a quienes buscan entretenimiento frenético en el cine ecuatoriano.

Avatar 2: el camino del agua regresa en la gran pantalla

El universo de Pandora vuelve a deslumbrar con Avatar 2: El camino del agua, la esperada secuela de James Cameron que marcó un hito en la historia del cine.

La película continúa la vida de Jake Sully y Neytiri junto a sus hijos, quienes enfrentan nuevas amenazas de los “hombres del cielo”. La cinta combina una historia familiar con impresionantes efectos visuales que redefinen la experiencia inmersiva en el cine.

Con una recaudación mundial de más de 2.316 millones de dólares, se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia. Reconocida por sus logros técnicos y la espectacularidad de sus escenas acuáticas, El camino del agua es un espectáculo visual que también plantea reflexiones sobre la supervivencia, el sacrificio y la conexión con la naturaleza.

Su regreso a salas en Ecuador ofrece a quienes no la vieron la primera vez, o desean revivir la experiencia en pantalla grande, la oportunidad de disfrutar de un espectáculo sin precedentes.

Crónicas de un exorcismo: animación oscura y sobrenatural

Inspirada en el primer capítulo del volumen Toemarok, Crónicas de un exorcismo presenta una historia animada que mezcla religión, magia y dilemas humanos. La trama sigue al padre Park, un médico convertido en sacerdote que fue excomulgado por practicar exorcismos en contra de la voluntad de la iglesia.

Su vida da un giro cuando debe proteger a un niño con poderes excepcionales de un maestro maligno, desatando una lucha espiritual y personal. La producción tardó seis años y reunió a un equipo de 680 personas que apostó por un estilo visual único: escenarios reales transformados en animación sin recurrir a inteligencia artificial.

La obra busca destacar el vínculo entre cuatro personajes principales y explorar el poder de la fe frente al mal. Con su estética oscura y temática sobrenatural, Crónicas de un exorcismo llega como una alternativa distinta dentro de los estrenos ecuatorianos, capaz de atraer tanto a amantes del anime como a quienes buscan historias intensas y espirituales.

Jesús, luz del mundo: animación con mensaje espiritual

La vida de Jesús se cuenta desde una perspectiva novedosa en Jesús, luz del mundo, una película animada que sigue los recuerdos del apóstol Juan.

La historia muestra cómo Juan, en busca de ayuda para su familia, se encuentra con Jesús y se convierte en testigo de una experiencia transformadora que incluye milagros, enseñanzas y la resurrección.

La propuesta visual destaca por estar dibujada a mano, un estilo atemporal que transmite humanidad y calidez, sin recurrir a la perfección digital. La intención de los creadores es rendir homenaje a la figura de Jesús como modelo de amor, entrega y vida sin defectos.

Con tono emotivo y familiar, la película se posiciona como una opción ideal para públicos creyentes y familias que buscan un cine con valores espirituales. En la cartelera ecuatoriana, aporta un enfoque reflexivo y conmovedor que contrasta con la acción y el terror presentes en otros estrenos de la semana.

No entres: terror y suspenso en clave contemporánea

El cine de terror también tiene su espacio con No entres, dirigida por Hugo Cardozo. La historia gira en torno a Aldo y Cristian, dos youtubers que, en busca de fama, deciden grabar videos falsos en una mansión abandonada.

La ficción se convierte en pesadilla cuando, tras volver al lugar por pedido de sus seguidores, quedan atrapados en una dimensión de tortura y muerte. Con actuaciones de Lucas Caballero y Pablo Martínez, la película combina el suspenso psicológico con elementos sobrenaturales, atrapando a los protagonistas en un escenario oscuro y aterrador.

Estrenada mundialmente en el Festival de Cannes en 2024, No entres explora los peligros de la viralidad digital y las obsesiones contemporáneas con lo paranormal.

La ambientación lúgubre, los giros escalofriantes y la atmósfera opresiva convierten a esta cinta en un atractivo para los fanáticos del género que buscan emociones intensas en la pantalla grande.

BTS en el cine: dos conciertos inolvidables

Los fanáticos del fenómeno global BTS podrán revivir momentos únicos con la proyección en cines de BTS 2019 Speak Yourself y BTS 2021: Muster Sowoozoo. Estos dos conciertos, que marcaron la trayectoria de la banda surcoreana, llegan remasterizados en 4K con sonido envolvente 5.1, ofreciendo una experiencia inmersiva que transporta al público directamente al escenario.

La propuesta convierte la pantalla en un estadio y brinda la oportunidad de disfrutar en primera fila de las presentaciones más memorables del grupo. Con millones de seguidores en el mundo, BTS continúa consolidando su legado como uno de los mayores referentes del K-pop.

La llegada de estos conciertos a la cartelera ecuatoriana promete llenar las salas de energía, emoción y una vibrante conexión entre la música y sus fans, quienes podrán cantar, bailar y emocionarse con una experiencia cinematográfica irrepetible.

