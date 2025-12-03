Eros Ramazzotti regresa con 'Una historia importante', un álbum junto a Carín León

¿Cómo eligió Eros Ramazzotti a los artistas para su nuevo disco? El cantante italiano revela los detalles de 'Una historia importante'

Pocos artistas pueden decir que, cuatro décadas después de empezar, siguen lanzando discos que capturan la atención del público. Eros Ramazzotti es uno de ellos. Acaba de presentar 'Una historia importante', un álbum que llega como un capítulo nuevo y, a la vez, como un resumen de toda una trayectoria.

El proyecto es un viaje sonoro que cruza fronteras. Junto a la voz inconfundible del italiano, suenan nombres como Andrea Bocelli, Alicia Keys, Carín León y Kany García. No es un disco cualquiera; es una colección de duetos pensada como un "volumen uno", con la idea clara de que habrá más.

Seguir aquí después de cuatro décadas

"La emoción está en que, después de tanto tiempo, sigo adelante", dice Ramazzotti para People en Español, en una charla tranquila. Reconoce que la industria musical es hoy un mundo distinto al que él conoció al inicio, pero ahí está, sin planes de irse. "Todavía consigo estar aquí. Y espero seguir mucho más".

Para él, ese "aquí" no es un lugar físico, sino un espacio en la escena y, sobre todo, en el afecto de la gente. "El cariño del público es lo que me empuja. Es algo que no tiene precio".

'Una historia importante': un disco de amigos, no solo de estrellas

Al escuchar la lista de colaboraciones, parece la carta de presentación de un festival de lujo. Pero Ramazzotti lo ve así. "Son artistas que me gustan, con los que me llevo bien", comenta. Detrás de la selección estuvo también Afo Verde, el presidente de Sony Music Latin Ibérica, su antigua casa discográfica. "Con Afo hubo muy buena química. Volver a Sony fue como regresar a casa, y de ahí nació la idea".

De todas las experiencias, destaca la de grabar con Alicia Keys. "Es una artista a la que siempre he respetado", confiesa. "Cuando alguien así habla bien de ti, te llega. Fue todo muy rápido y natural, y valoro mucho su humanidad. Al final, eso es lo que más cuenta".

El significado detrás del título del álbum

'Una historia importante' no es un nombre casual. Para Ramazzotti, esa historia es la suya propia: 40 años sobre los escenarios, decenas de discos, giras mundiales y millones de seguidores. El álbum es, en parte, un homenaje a ese recorrido.

En los videos que muestran el detrás de cámaras de las grabaciones, se ve a Ramazzotti relajado, riendo con los otros artistas. "La gente solo ve el resultado final", reflexiona. "Pero nosotros somos personas normales, con nuestras cosas. En el estudio, todas las diferencias se borran. Somos seres humanos haciendo música, nada más".

