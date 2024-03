Descomunal: "Tocar en el Metal Fest es un honor"

Se viene abril, mes del Metal Fest 2024 en Quito, así que conversamos con Descomunal, uno de los nombres locales que representarán los sonidos extremos hechos en Ecuador ante los invitados internacionales que nos visitarán y el público.

Entrevistamos a su bajista Miguel Vinueza sobre su preparación para el festival y cómo les va en el estudio de grabación. Además, Miguel dentro de la escena se ha desempeñado también como técnico de sonido y promotor, así que tiene una mirada bastante amplia de lo que implica la organización de eventos, de manera que aprovechamos toda su experiencia para profundizar en el tema.

Tocar en el Metal Fest implica un alto nivel de exposición. ¿Cómo lo están tomando?

Con toda la seriedad del caso, ensayando muchísimo. Además, estrenaremos una canción nueva en el festival. Nos respaldará un equipo en el tema del sonido y video. Todo de forma profesional, para que el público disfrute nuestro showy también, por qué no, empoderarnos del tema y demostrar que en Ecuador también hay bandas brutales.

Descomunal ha estado en eventos de primer nivel, incluso fuera de Ecuador. Desde su perspectiva, ¿qué se debe mejorar en los festivales que se organizan en el país?

Creo que los niveles de producción, sobre todo. Y a veces no es culpa de los promotores. Hay que considerar que hay de dos tipos: las promotoras grandes que tienen un bagaje económico fuerte para pagar a proveedores que hagan que la producción sea de primer nivel; y también están los gestores barriales, que más bien son fanáticos y quieren que pasen cosas.

Ambos son necesarios.

Ambas figuras son válidas. Pero también hay que ser una banda que puede moverse y salir airosa en estos dos tipos de escenarios. Por eso es importante contar con un buen equipo de trabajo. Yo he sido técnico de escenario para otras bandas nacionales e internacionales. Lo mismo nuestro baterista David Tomaselli. Eso es una ventaja para nosotros, para afrontar estos retos de forma más solvente.

Se dice que cuando vienen bandas del extranjero, los organizadores no suelen dar un trato respetuoso a los grupos locales.

Generalmente no tienes el mismo trato que la banda internacional. Siento que eso tiene más una lógica económica. Los promotores apuestan todo por la banda que piensan les dará réditos económicos. Y hay promotores que todavía consideran que a las bandas locales les están dando el chance y no les ponen tanto empeño.

Usted también ha sido promotor. Sabe que es complicado.

En este bello escenario del metal he jugado en algunas posiciones, por así decirlo. Como promotor quieres hacer algo más por las bandas locales, pero todo está hecho para que el grupo internacional mande. El concierto es de ellos. Aunque tú como promotor estés haciendo y pagando todo, no tienes la sartén por el mango. Pero si tienes una buena producción, puedes atender mejor a la banda local.

Hay experiencias de todo tipo.

Hay experiencias lindas. Yo trabajé como jefe técnico con Madbrain durante buen tiempo. Estuve cuando le abrieron a Metallica y tú podrías pensar que los Metallica son quisquillosos, que no les importa la banda abridora, que saben que son los reyes, pero ellos sí tenían eso de darle un espacio y soporte a la banda abridora. Incluso que sus técnicos te ayuden en cierta medida a ti como técnico para que el grupo local se pueda parar bien frente al público. Como te decía antes, depende de qué tan bien preparado estés.

Descomunal está trabajando en canciones nuevas, nos comentó. Lo último que publicaron fue el single Animal (2023).

Estamos grabando dos temas. Uno es de nuestro guitarrista Josue Martucci. Es su primera composición para Descomunal y está increíble, un metal muy moderno. El otro es un tema mío, un metal punk súper cañero para farrear en vivo. Saldrán en los próximos meses. Seguiremos en el formato del sencillo, nos permite dedicarle más tiempo a la promoción de cada tema.

En la edición del Metal Fest 2024 nos visitará Lost In Darkness de Colombia. Sería genial que este tipo de eventos permita que los grupos latinoamericanos puedan presentar su arte en otros países de la región. Desde su perspectiva, ¿qué les hace falta a las bandas latinas para tener mayores oportunidades?

Yo creo que lo que falta es dinero. Yo he visto bandas latinoamericanas increíbles, mucha veces mejores que los grupos que adoramos. Claro, esto de 'mejor' o 'peor' es subjetivo. Pero hablo de que suenan igual de bien, igual de profesionales, incluso más interesantes artísticamente hablando. Siento que falta presupuesto. No hay una industria a nivel latinoamericano, porque las bandas no contamos con estas grandes redes o plataformas que terminan siendo las disqueras. A la final, una disquera te hace una buena gira de medios, los temas de relaciones públicas. También, estamos acostumbrados a ver cómo funcionan las bandas en Estados Unidos o Europa, que son lugares mucho mejor comunicados, no solo a nivel de internet, sino físicamente, geográficamente. Son lugares con carreteras seguras por las que puedes viajar con tu banda y hacer giras. Y esa es una parte crucial de la industria. Recomiendo ver el documental What Drives Us de Dave Grohl, en el que explica lo importante que los músicos hayan podido subirse a un carro con su equipo.

Descomunal tocará el primer día del Metal Fest 2024, el jueves 18 de abril, junto a Legión de Portoviejo y los grupos foráneos: Emperor, Killswitch Engage, Exodus, Possessed, Gamma Ray, Sepultura y Soen.

RECUERDOS DE ALARMA

En la primera década de este siglo en Quito se consolidó una escena fuerte de metalcore, con bandas como Colapso, Sarcoma, Madbrain, Kanhiwara y los propios Descomunal, activas aún. Buena parte de ese trabajo estuvo respaldado por la productora Alarma, liderada justamente por Miguel Vinueza y Willy Mena.

Lo que más destaca él de esa época es el haber podido apoyar a bandas locales con mucho talento que en ese momento no tenían la visión, los recursos, o los contactos para llevar su propuesta al público y grabar sus temas. “En ese momento la gente estaba súper abierta a nueva música, a nuevo metal, y esos grupos pudieron disfrutar esa explosión”, nos cuenta Miguel.

“En algún momento Alarma dejó de existir, pero influyó para que otros se construyan, incluso fuera de la provincia. Dejó sembrada en todo el Ecuador esa semilla de música pesada distinta”.

