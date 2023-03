El esfuerzo y trabajo bien hecho terminan teniendo su recompensa. La agrupación de post-trip rock Daltis está cosechando el producto de su esfuerzo, luego de haber lanzado en 2021 su primer disco Evil ways y continuar trabajando a nivel profesional.

Su vocalista Mary Paulina nos contó acerca de su presente y planes inmediatos, que incluyen la edición de su disco en formato físico y sus expectativas como una de las bandas que compartirán tarima con los portugueses Moonspell el sábado 25 de marzo en la capital.

“Vamos a cumplir las expectativas”

Su primer disco, Endless Ways, tiene un sonido de primer nivel. Cuéntenos sobre el proceso de grabación.

La grabación empezó a finales del 2018 y se extendió hasta fines de 2019, en lo que respecta a la realización de las maquetas. Luego Robinson Silva (primera guitarra) y yo entramos a grabar en marzo del 2020, pero por la pandemia hubo un retraso hasta agosto de ese mismo año, cuando por fin empezamos la grabación profesional. Lo trabajamos en Sound Park, a cargo de Robinson, productor y músico multiinstrumentista y además mi compañero en Daltis.

¿Cómo se desarrolla el trabajo de composición?

Robin me propone una idea o base musical y en función de esta propuesta yo trabajo la letra que considero que calzaría. Generalmente escribo tomando en cuenta las emociones o sensaciones que me provoca escucharla. Construyo párrafos, a veces solo palabras, que luego voy uniendo y dando forma, en función de la métrica de la canción. Y para finalizar construyo los cuerpos que tendrá el tema, es decir estrofas, coros, precoros y finales. Luego llego al estudio, propongo mi línea vocal y se graba la maqueta.

En cuanto a la difusión del álbum, ¿cuentan con el apoyo de un sello o lo están moviendo por su cuenta?

El proceso de difusión de Endless Ways en un inicio lo realicé yo. Es un trabajo que toma su tiempo y ha demorado un poco el hacernos conocer. Considero que es el tiempo que se toman los artistas de manera general en ganar espacios en la escena nacional. Sin embargo se ha logrado llegar y tener nuestros fans y seguidores, tanto nacionales como internacionales. Actualmente estamos siendo apoyados por el sello discográfico Sun Empire Productions desde México, con la difusión de nuestra música en formatos físicos. Además tenemos una edición pactada acá en Ecuador con el sello discográfico Música Híbrida.

¿Cuáles son los artistas que de alguna manera han sido sus referentes?

Robin y yo tenemos una ventaja muy grande: desde que nos conocemos, hace muchos años, hemos coincidido al menos en un 90 % en nuestros gustos musicales. Esto nos ha permitido que la creación artística no sea tan compleja. Es así que tenemos varias influencias, como The Gathering, Katatonia, Anathema, Leprous, Riverside, Daugther, Gustavo Cerati, Hooverphonic, Portishead.

Se viene lo de Moonspell. ¿Cómo se están preparando para ese concierto?

Es tan valioso tener este evento como referencia y carta de presentación para Daltis. Por ello nos contactamos con músicos de trayectoria y profesionalismo, pero por sobre todo excelentes personas. Nos acompañan Ricky Pérez (segunda guitarra), Diego Caicedo (bajo) y Francisco Zambonino (batería). Con esta alineación hemos estado en repetidos ensayos, preparando el mejor sonido y performance para que el público deguste nuestra música y quede satisfecho. Vamos a cumplir las expectativas.

Pensando a futuro, ¿cuáles son sus proyectos a corto y mediano plazo?

Los proyectos más recientes son tener el primer álbum de Daltis en formato físico, espero que para este año ya contar con mercadería para ofrecer a nuestros seguidores, además de seguir participando en más eventos nacionales e internacionales. A largo plazo, seguimos trabajando en un segundo álbum. No tiene una fecha exacta de lanzamiento, pero estamos trabajando en ello.

Ganándose un espacio

¿Cómo ven la situación de las artistas en la escena quiteña en cuanto al respeto y trato igualitario?

Acá en Guayaquil, por ejemplo, los hombres están teniendo mayor empatía y conciencia al respecto en el movimiento under, aunque queda mucho por hacer.

No puedo negar que entrar a la escena nacional como banda nueva, con propuesta nueva, con un estilo nuevo, es duro. Sin embargo, creo que vale la pena atreverse a proponer cosas refrescantes e innovadores en el país. Esto me ha permitido abrirme espacios, ganar seguidores, no solo en la escena nacional sino también en la internacional. Pero creo que es importante destacar lo siguiente: la mayoría de entrevistas o espacios en donde he podido presentar mi trabajo con Daltis han sido programas o eventos liderados por hombres. Paradójicamente, cuando he enviado mi propuesta a programas de radio o eventos en donde son mujeres las que lideran, no he tenido respuesta. Realmente yo no he visto, al menos en este poco tiempo que llevo en la escena, un trato desigual dado por los hombres hacia mi persona y proyecto.

Tras 14 años, Moonspell vuelve a Quito

Los portugueses Moonspell el año pasado cumplieron tres décadas y lo están celebrando con su Full Moon Tour. Al tratarse de una gira de aniversario, en su set list incluyen temas de toda su carrera, como lo muestran las reseñas que circulan en la web de los conciertos que ya han dado en México.

Para quienes no estén familiarizados con su música, EXPRESIONES recomienda su primer álbum, Wolfheart (1995). Ojo: no estamos diciendo que sus trabajos más recientes no sean buenos (el último, Hermitage, del 2021, es excelente), pero hay que poner en contexto el momento en que publicaron su debut.

En la segunda mitad de los noventa, muchos grupos que habían comenzado haciendo death y black metal extremo estaban redefiniendo su personalidad. Básicamente porque esos músicos ya no eran los mismos adolescentes bulliciosos de antaño, habían crecido y expandido sus gustos, lo cual se reflejaba en su forma de componer.

En ese ambiente de creatividad desbordada, el black que Moonspell propone tiene poco que ver con la furia escandinava. Todo lo contrario, en ese disco la música nunca se acelera realmente y está llena de arreglos y ambientaciones, voces femeninas e interludios que unen los temas como si se tratara de una sola gran epopeya gótica, todo con un tono muy teatral.

Cada disco de Moonspell tiene su propio ‘feeling’. Han incursionado incluso en el rock y dark wave (Sin/Pecado, 1998), aunque en ciertos momentos de su discografía han endurecido su sonido. Pero Wolfheart siempre será especial para sus seguidores.

Concierto

- Será el sábado 25 de marzo, en el Miami Convenciones y Eventos. Arranca a las 19:00.

- Telonearán a Moonspell las agrupaciones nacionales Daltis, Lasen y Praeludium in Amentia.