La tarde del pasado lunes, Mikaela Báez recorría varios de los espacios del Museo Nahim Isaías. Mientras en otro lado, Antonio Ruiz Cano trataba de organizar uno de los 13 cuadros que serán parte de los guarismos que detallan ‘Los que sienten’, la exposición colectiva que se inaugura este jueves desde las 17:30.

Se trata de una muestra colectiva que reúne 186 obras de artistas -plásticos, ilustradores y fotógrafos- de tres países y cinco ciudades. La sede es precisamente el Nahim Isaías.

Como idea esto nació en noviembre de 2022, dice Peter Ronquillo, gestor cultural y productor de la muestra. “Es una manera de apoyar a los artistas en un medio en el que no existe el apoyo adecuado. Sirve, además, para generar nexos entre todos”, agrega Mikaela Báez, quien ejecutó la curaduría de la exposición y junto a la ilustradora cubana Claudia Fuentes pusieron a rodar la propuesta inicial.

“Esta exposición tiene como objetivo general crear vínculos comunitarios y artísticos, a través de colaboraciones entre entidades públicas, privadas y de gestión cultural”, agrega Mikaela en el texto de sustentación de ‘Los que sienten’, que en su momento convocó al artista plástico Antonio Ruiz, un mexicano (Puebla, 1963), quien ha participado en más de 60 exposiciones colectivas en su ciudad y otras 20 en varios puntos de México, además de dos exposiciones colectivas internacionales.

“Me parece esto una experiencia interesante e importante”, dice Ruiz, quien arriba al país por primera vez.

Como artista siempre he admirado la valentía de los impresionistas de dejar la comodidad del estudio o taller, para salir en busca de la luz.

“Se preocupan por el patrimonio urbano, pero no por el rural”

La lista de los 13 artistas presentes en esta muestra, que cierra el 11 de mayo próximo, se completa con Carlos Borja, Andrea Guevara, Antonella Basseto, Byron Báez Larenas, Daniel Morales, Elisa Icaza, María Fernanda Cereceda, Pamela Abad, Polett Zapata y Paúl Sisalima.

La organización de la muestra está a cargo de un equipo multidisciplinario, con la curadora Mikaela Báez, graduada en Humanidades y Curaduría de Arte de la Universidad de Navarra; Claudia Fuentes, psicóloga de la Universidad Católica de Cuenca; y El Nodo Productora Cultural, liderado por Peter Ronquillo, graduado en Danza Clásica y Contemporánea, con estudios de Arquitectura en la UEES y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En estos 8 años he caminado el mundo buscando luz, para aprender a hacer luz, para iluminar, para mostrar lo que veo, en mi proceso he tenido altas y bajas, no ha sido fácil, pero ha sido hermoso.

Carlos Borja,

​expositor