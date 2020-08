Mikaela Báez: "El arte debe continuar"

Ella se manifiesta, plantea y explora temas utilizando la pintura como un medio. Se aferra al arte abstracto y desde ahí impone su sello a esta corriente artística creando obras que llevan a descubrir todo aquello que a Mikaela Báez la rodea y cuestiona.

“Es una abstracción ligada al ámbito espiritual y la introspección, donde intento encontrar verdades humanas a través de mis sentimientos”, comentó.

Esta sensibilidad hizo que se volcara también hacia la moda. Es así que surgió hace un año su emprendimiento de sombreros Luck in Purple, que fusiona sus dos pasiones.

Ahora su trabajo recorre el feed de Instagram. La pandemia ha hecho que migre a lo virtual y trascienda todo impedimento para demostrar que el talento nuevo promete, y mucho.

Inspiración Vs Pandemia

Es una convencida de que la creatividad es innata en el ser humano. Y el tiempo en cuarentena le ayudó a encontrar el silencio, que es importante para el momento creativo.

“El arte debe continuar, aún cuando los tiempos se pongan difíciles. Hay que entender que la actividad del artista es para la sociedad; su mensaje es para hacerla sentir que se haga crítica”, dijo y agregó que no ha cambiado su estilo al pintar, el cual fue descubierto tras estudiar a Hilma af Klint o Kandinsky, pintores pioneros en lo abstracto.

Si bien la inspiración es difícil en estos días, sugirió que no hay que forzarla. “El artista es como una esponja: mientras más enriquezca su mente, más espontánea surgirá la obra. En mi caso leo y estudio un montón, también hago meditación y escribo todos los días”. Esto la ha llevado a pintar con procesos más meticulosos.

Carmen Correa: “La moda es transmitir lo que uno es” Leer más

A fin de que el gremio no pierda presencia y que los emprendimientos crezcan, añadió que “debería haber más hermandad; dejar esa lucha de ser mejor que el otro y unirnos para crear una plataforma que no dependa de un gobierno, que no tenga intermediarios y donde todos los artistas podamos tener oportunidades”.

Prev Next En su colección Momentum, Mikaela utilizó en los sombreros los mismos materiales con los que pinta sus cuadros: aerosol y acrílicos. Cortesía Photoman (IG@soyphotoman)

Para enriquecer su mente y dejar fluir su arte, lee, estudia, hace meditación y escribe. Cortesía Photoman (IG@soyphotoman)

Los diseños son trabajados por artesanas de comunidades de la Sierra. En su mayoría están hechos en paño. Cortesía Photoman (IG@soyphotoman)

Las redes como plataforma

Durante los días que ha transcurrido puertas adentro surgió su colección Momentum, que aún está en prelanzamiento, pero adelantó que está matizada en una paleta de turquesas, azules, morados y verdes, a fin de que la luzcan hombres y mujeres.

“La intención es que el sombrero sea como un amuleto para todos los creativos, artistas y emprendedores en el camino a sus sueños”.

Nicole Maldonado: "La moda y la belleza son compañeras de lujo" Leer más

Estos son hechos en Ecuador por artesanas de la Sierra y están trabajados en textura de paño. Mikaela los pinta con aerosoles y acrílicos, que son materiales usados también en sus cuadros.

Como artista estuvo a cargo de toda la dirección creativa durante la sesión de fotos y armó los estilismos con vestuarios de diseñadores como Gustavo Moscoso y Renata Merchán. “Hay que trabajar en comunidad. A la final estamos los unos para los otros”, expresó sobre el apoyo que se dan entre colegas durante estos tiempos.

A través de post en redes sociales es como dará a conocer los nuevos diseños de su emprendimiento de sombreros y es así como se une a esa nueva generación de artistas que utiliza lo virtual para mostrar su arte.

Sobre ella...

* Guayaquileña de 25 años.

* Estudió Humanidades y Curaduría de Arte en la Universidad de Navarra en Pamplona, España.

* Volvió a Ecuador hace dos años y desde entonces ha estado explayándose en el arte y la moda. Al principio, con la marca de su hermana Constanza Báez, hasta que luego Mikaela lanzó su propio emprendimiento que involucra a la pintura y los sombreros.