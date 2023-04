Luego de una serie de artículos que EXPRESO publicó en torno al patrimonio cultural, incluyendo la entrevista a Melvin Hoyos, director de la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural (UTPC) del Municipio; Véliz da a conocer que propuso al exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot, en 2017, la creación de una unidad patrimonial, pero no tuvo respuesta. Espera que se tome en cuenta el patrimonio rural y lamenta que algunos puntos de la urbe porteña perdieran su identidad.

- Dice que le llevó al exalcalde Jaime Nebot un planteamiento en torno al patrimonio local, ¿de qué se trataba?

- En conjunto con el arqueólogo Gerardo Castro, el 24 de agosto de 2017 le solicitamos que se cree una unidad de patrimonio cultural, preocupados por lo que estábamos viendo en función de la destrucción, pero no solo apuntábamos a lo urbano. En 2018 insistimos y, con el entonces concejal Gustavo Navarro, se entregó un proyecto de ordenanza. Pienso que habrá tomado el rumbo de todo papel.

¿Archivado?

- O en el basurero.

¿Se estaba perdiendo la identidad? ¿Tiene ejemplos?

- La 9 de Octubre perdió su identidad, fue modificada totalmente.

- ¿Ya no es un bulevar?

- No sé si se siga llamando así... Tenemos una estructura de la aerovía que tapa una parte del edificio de la Casa de la Cultura, después vemos que es un lío andar por esas calles, es el desorden. No sé cómo hemos perdido eso; otro caso es la avenida De las Américas que, en vez de reordenar el tránsito de buses que generaban caos, ponen una estación de la metrovía cercana a la Plaza Dañín, donde en un paradero hay cuatro o cinco personas y tienes un embudo de tránsito. Eso hay que analizarlo. Ahí recuerdo que en uno de los redondeles estaban las banderas de América y ahora no tenemos eso; le hablo hace 25 o 30 años, esa era la identidad así como a los barrios que no se los considera para nada.

- ¿Como el portón que tenía el Centenario, en el sur?

- Así es, son barrios que tienen historia, pero que no se los considera. Se los regenera, pero hay que regenerarlos respetando toda una identidad. Podemos ser noveleros, pero en cosas nuevas y no veo que se hace, se manejan al libre albedrío y en función de cuatro o cinco personas. ¿Y qué pasa con lo rural?

- También se pierde...

- Quizá solamente están preocupados de ciertas cosas como arreglar las calles, pero pienso que ese patrimonio cultural rural ni siquiera está registrado ni conocido. Se preocupan por el urbano, pero no por el rural.

- Hay que darle importancia.

- Forman parte del atractivo cultural y también arquitectónico, que son desconocidos.

- ¿Y cuál es ese patrimonio?

- Tenguel tiene todavía viviendas que son antiguas. En Progreso recuerdo que en la parte alta donde antiguamente se iba a Salinas, había cinco casas antiquísimas con techos de tejas, tablas inmensas de madera y me pregunto si fueron registradas o si en algún momento se han preocupado por ese patrimonio. San Lorenzo del Mate, cerca al puerto El Morro, se filmó un documental sobre Alfaro y los Montoneros donde se veían las cercas de guasango... ¿Está en la mente de estos personajes que dirigen estas entidades tener registrado y preocuparse por ese patrimonio rural? No lo sé.

- ¿Qué más puede detallar teniendo en cuenta las zonas rurales que tiene Guayaquil?

- ¿Qué pasa con la isla Puná? Hay que darle un valor histórico; hubo un cacique, ya no es arquitectónico, y hay una descendencia. Repito, el patrimonio cultural no es solo arquitectónico. En Chongón, por ejemplo, hay un mono que está en el parque y es un tótem huancavilca, y Chongón es Guayaquil, pero está en la interperie erosionándose. ¿Está protegida esa imagen que es parte del patrimonio? No, no se han preocupado. La parte rural tiene una riqueza desconocida tanto por funcionarios peor por la población.

- En estas dos últimas administraciones, ¿cómo quedó ese tema a su juicio?

- Hubo cosas interesantes como puesto en valor la famosa y mal llamada casa del cacao, en Panamá e Imbabura. Ahí había una bodega de cacao, pero la casa actualmente donde está el museo era de un comerciante del cacao y se la revalorizó y eso es positivo. Pero también hay otras cosas que no tienen que haberse dado.

- ¿Cuáles?

- La estación de la aerovía. En Loja y Malecón estaba una piscina municipal que tenía su historia, y la desbarataron. La Casa de la Cultura, tapada. Cercano al cementerio de extranjeros hay otra base de la aerovía. Hay cosas positivas y negativas.

- Para concluir, ¿qué retos tiene la siguiente administración en torno a este tema?

- Debe de dar un giro; en buscar gente que de verdad no sea burócrata, que le interese el cuidado del patrimonio y busque los presupuestos que hay en el BEDE a través de proyectos; que salga y fluya ese dinero para poder conservar o restaurar el patrimonio cultural que tenemos.

- ¿Y por qué no de las propias arcas municipales, por ejemplo, para no esperar a terceros? ¿Se podría?

- Querer es poder. Si me he gastado plata en propoganda por qué no puedo destinar para mejorar la ciudad; si invierto plata en aromaterapia por qué no puedo gastar tapando los baches de las calles... Hay que mantener equilibrios entre las prioridades y veo que las prioridades son superfluas; se pueden hacer muchas cosas buenas y positivas.