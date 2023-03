EXPRESO ha venido publicado una serie de artículos en torno al desalentador escenario de algunos patrimonios de Guayaquil, de los que seis presentan más riesgo. Melvin Hoyos, director de la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural (UTPC) del Municipio, conversa con este Diario en torno al tema y sobre cómo queda el patrimonio tras el fin de esta administración.

Está al frente de la Unidad de Patrimonio. ¿Qué se ha hecho respecto al tema?

Hicimos un convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guayaquil, a fin de que nos den los pasantes del último año para hacer una actualización del censo de los bienes patrimoniales. Así fuimos resolviendo más de 50 casos. Unos de consultoría fácil de resolver; otros en los que el diagnóstico era de cuidado y si no se intervenía, había riesgo.

¿De que se caiga?

Que se caiga, que parte del edifico comience a desmoronarse.

Con eso Guayaquil perdería su historia e identidad...

Para que Guayaquil pierda sus edificaciones e identidad tendrían que pasar muchos años, y se puede resolver eso a mediano y largo plazo. El problema no es tanto ese, sino que hay edificaciones que pueden provocar accidentes. Por ejemplo, si hay una edificación que tiene una cornisa cuyas molduras comienzan a desmoronarse. O si una torre de 10 metros de altura se desmorona y pasa un transeúnte y le cae un pedacito de una libra en la cabeza, lo mata de contado. Eso es lo más preocupante.

Esto el Municipio ya lo sabe. Entonces, ¿qué se ha hecho?

El Municipio creó la Unidad Técnica de Patrimonio, que toma las competencias, pero no oficialmente, pues obligatoriamente el Ministerio de Finanzas tendría que darle los recursos al Municipio para poder hacer las intervenciones.

¿Eso no se ha dado?

No se ha dado completamente, no se han tomado las competencias en su totalidad. ¿Qué estamos haciendo? Por intermedio de la dirección financiera exigiéndole al Ministerio de Finanzas que por favor nos diga cómo es que nos van a dar la plata, si aplicando la fórmula a la asignación anual o si existe en el Banco Ecuatoriano de Desarrollo una cantidad de dinero para hacer estas intervenciones. (...) No ha habido en el año 2022 un presupuesto asignado específicamente a patrimonio, porque el presupuesto de 2022 se hizo en el 2021 y la Unidad Técnica de Patrimonio recién nació en mayo de 2022, y ese dinero tenía que entregárselo a la Fundación Siglo XXI para que haga las cosas.

Pero en el caso de la iglesia La Victoria, la misma alcaldesa Cynthia Viteri prometió un millón de dólares para recuperarla. ¿Qué ocurrió con ese caso?

Hasta el momento, la Fundación Siglo XXI no ha recibido los recursos. Mentiría si dijera que conozco la razón por la cual no se han entregado los recursos para su rescate.

¿Y qué opina frente a ello?

Pienso que en 2022 hubo una enorme cantidad de emergencias y estas rompieron los presupuestos asignados a diferentes cosas. Y cuando se creó la Unidad, ya los presupuestos estaban asignados. Asumo que eso fue lo que dificultó el hecho de que se entregaran los recursos para intervenir la iglesia La Victoria. Creo que ese desencaje está allí porque se crea la Unidad cuando los presupuestos estaban asignados a un montón de proyectos. Se tuvo la buena intención, pero en el momento de coger los recursos ya no había plata en caja.

Ahora, ¿cómo queda la Unidad Técnica a puertas de una nueva administración?

Habría que preguntarle al nuevo alcalde. Pienso que va a mantener esta Unidad. Todos somos técnicos especializados en este tema. La ciudad merece que se tomen más en cuenta problemas de esta índole, porque es la única ciudad del Ecuador que aún no toma cartas en el asunto con su herencia patrimonial, particularmente en lo que a arquitectura se refiere.

Diálogo. Hoyos expone lo que ha realizado como director de la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural del Municipio. CARLOS KLINGER

¿Hay desidia en el tema?

Yo creo que hay mucha ignorancia, y la ignorancia a veces hace que hagamos cosas equivocadas o simplemente no hagamos nada. Es imprescindible que nos permitan levantar la voz y decir: “Ey, está pasando esto y puede pasar lo de aquí si no se hace lo de acá”.

¿Se ha contactado con Aquiles Álvarez o él lo ha hecho?

Ha habido una disposición de la alcaldesa Cynthia Viteri de que esos contactos tendrían que ser con el equipo de la transición.

¿Y ahora que la transición tuvo momentos turbulentos?

No queda más remedio que esperar al alcalde nuevo y poderle entregar la información rapidito-rapidito, porque ya mismo es abril aguas mil y eso me tiene asustado.

Ha estado en estas últimas administraciones. ¿Qué diferencias hay entre Nebot y Viteri frente al tema patrimonial?

El tema de patrimonio ha mejorado sustancialmente ahora en la administración de Viteri, porque por lo menos se creó la Unidad Técnica de Patrimonio, pudimos conseguir los mejores técnicos, se hizo la actualización del censo, se han resuelto 56 casos. Las diferencias que veo es que en la época de Nebot no se tomaron las competencias ni nadie se interesó en el tema. Pero nadie como el abogado Nebot para interesarse por edificaciones patrimoniales desde la Municipalidad, con recursos municipales.

Es decir, él utilizó recursos municipales. ¿Y Viteri?

En esta administración se hizo la Unidad Técnica de Patrimonio, pero no se utilizaron recursos propios, para nada.

¿Eso fue lo que faltó?

Es probable que sea porque se tomaron las competencias recién en el 2022 y ya con un año económico rodando.

Para concluir, Melvin Hoyos, ¿cómo deja el patrimonio?

Como director de la UTPC me siento contento, aunque me hubiera encantado dejar algo hecho en concreto desde el punto de vista físico, digamos restauradas las torres de La Victoria, arreglado algo de la Catedral; pero me siento contento de la creación de la Unidad. También por haber resuelto más de 56 casos en menos de un año. Eso nos dice que hemos trabajado intensamente. Mi personal es de primer orden, difícilmente reemplazable y esperamos ser ratificados por el nuevo alcalde y que se cambie un poco la política para hacer intervenciones emergentes, que se tienen que hacer ya, sin esperar recursos del Estado.