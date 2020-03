El director de Cultura del Municipio de Guayaquil, Melvin Hoyos, reaccionó este jueves 26 de marzo de 2020 a los ataques recibidos en redes sociales, acerca de una publicación en la que asegura que no son los guayaquileños quienes salen de sus casas propagando el coronavirus en la ciudad, sino inmigrantes que lo hicieron "para ver cómo mejoraban sus condiciones de vida".

Según el funcionario, esas expresiones las plasmó en el chat privado Dialoguemos, en WhatsApp, cuyos integrantes son amigos y personas cercanas, pero que fueron "sacadas de contexto" y usadas en las páginas oficiales del Museo Municipal con el fin de desprestigiar su imagen pública.

Hoyos explicó que reaccionó a un video en el que un supuesto agente policial increpaba la actitud de "los monos" de no acatar las disposiciones sanitarias impuestas por el régimen para combatir la pandemia.

"Fue una contestación que realicé en el chat como reacción a un video en el que sale un policía diciendo, en esencia, '¿dónde está la viveza de los monos, no dicen que son avispados y son finalmente los culpables de la manera en la que se ha regado el virus en Guayaquil?'".

A su juicio, estas expresiones revelan un alto grado de regionalismo, por lo que "me pongo a reflexionar y los sitios donde más contagios hay están en la zona periférica y en barrios marginales, porque la gente ha seguido saliendo como si fuera un carnaval".

¿Y quiénes habitan en estos sectores? Hoyos responde que básicamente inmigrantes del campo-ciudad. "No todos y es gente que no tiene educación, porque desgraciadamente ese es el problema que ha tenido este país. En consecuencia, ellos no se ajustan a ninguna regulación o disposición, porque no están acostumbrados a eso".

Pero el director no solo se refirió a este segmento de la población, sino que incluyó a la diáspora venezolana "que justamente son personas que no se ajustan a ningún tipo de regulación".

Varios personajes reaccionaron el miércoles 25 de marzo de 2020 a este mensaje, entre ellos Fernando Naranjo, presidente de la Casa de la Cultura, quien prefirió pensar que los señalamientos de Hoyos son producto de un “exabrupto” generado por la situación de emergencia sanitaria. También Andrea Crespo, poeta y catedrática universitaria, que las calificó de "racistas, xenófobas y clasistas".

"Ahora resulta que porque salí a defender las verdaderas características del guayaquileño, que no somos lo que generamos los contagios, entonces soy un regionalista y xenófobo", contratacó Hoyos, quien aseguró que no ha tenido sentimientos ligados a la segregación social o racial, en vista de que muchos de sus mejores amigos son originarios de la Sierra ecuatoriana.

"Soy el vicepresidente de la Asociación Filatélica Ecuatoriana, con sede en Quito, donde normalmente eligen a personas de esa ciudad para cumplir con ese cargo. Mis mejores amigos son quiteños, uno de mis mentores al que más le debo de mis conocimientos bibliográficos es el doctor cuencano Miguel Díaz Cueva. Para mí, el regionalismo es un absurdo, pero sí soy un amante de mi ciudad y defenderé a mi gente ante cualquier ataque".

Hoyos descartó que estas declaraciones perjudiquen su labor como director de Cultura, ya que "la libertad de expresión no puede quedar supeditada a un cargo, en eso no estoy de acuerdo y lo defenderé hasta el final".

¿Aprendió la lección de no exponerse en público? El funcionario concluyó que "no hay ninguna lección, porque estoy en un chat privado, ejerciendo mi libertad de expresión. Además no he dicho nada fuera de lugar".