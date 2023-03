En el desalentador ‘espejo’ que tiene la iglesia La Victoria, uno de los patrimonios de Guayaquil, se reflejan otros templos que también presentan daños en sus estructuras o fachadas. Evidentemente, el peligro es el ‘feligrés’ que habita a cualquier hora en los templos, ya sea porque se caiga, por ejemplo, un fragmento de cornisa o que, en el peor de los casos, una torre se venga abajo. Esto dejaría como saldo una desgracia y, a Guayaquil, la pérdida de su identidad.

La ciudad registra más de 500 edificios patrimoniales, pero muchos no están en óptimas condiciones. Y en el caso de las iglesias, hay otra que está corriendo con la misma suerte de La Victoria: la San Agustín, ubicada cerca del parque Centenario, en el centro. Ahí, la cúpula y cornisas del inmueble, de más de 90 años, se están cayendo.

Cynthia Viteri: La millonaria inversión para La Victoria que incumplió la alcaldesa Leer más

Así lo reveló el párroco Wilson Malavé, quien recorrió junto con Diario EXPRESO la parroquia para mostrar los daños que esta presenta. Él ya no sabe qué hacer, pues lleva una década enviando oficios a las autoridades, pero quedan estancados y “se sacan la vuelta”.

“Ya parezco el libro gordo de Petete”, ironizó el sacerdote, quien contó que se ha dirigido al Instituto de Patrimonio, el Municipio de Guayaquil, la Fundación Siglo XXI y la Fundación Malecón 2000.

Junto al altar mayor, el espacio más sagrado, Malavé caminaba lento para exponer cómo el piso se ha hundido, mientras señalaba las grietas en la cubierta y daños en los asientos. Estos últimos, explicó, se han deteriorado porque el agua ingresa al lugar cuando llueve. El agua de las lluvias incluso ingresa a la iglesia, por lo que los fieles se han visto con el líquido hasta la rodilla, lamenta.

Situación. En este estado se encuentra la iglesia San Agustín. Miguel Canales / expreso

Rodeado de imágenes religiosas, el sacerdote mostró un órgano tubular ubicado en la parte alta, al que considera el segundo más importante del Ecuador. Se trata de un instrumento clásico, que también está deteriorado y cuyos tubos se han desprendido, pero milagrosamente no se han caído cuando se han celebrado las misas.

En la parte más alta, cerca de las torres y la imagen de san Agustín, el párroco agarró dos fragmentos que se han caído de la cúpula y advirtió que esto puede continuar ocurriendo si no se toman acciones. “Hasta un reflector explotó hace pocos días y no todos sirven. Es lamentable que las cornisas se estén cayendo”, se quejó el padre, que calculó en 650.000 dólares el monto necesario para restaurar toda la iglesia, incluida la pintura del exterior e interior.

El largo camino de Guayaquil para recuperar su patrimonio Leer más

¿Qué otras iglesias se ven reflejadas en La Victoria? “Tenemos la San José, esta y la Catedral. Siquiera son 10 las que están a punto de caerse”, confesó Malavé, al reconocer que la autogestión que lleva al frente la parroquia, con bingos, rifas o la ayuda de benefactores, no es suficiente para atender todo el patrimonio, por lo que espera que alguna autoridad tome en cuenta el templo y sus elementos, como el órgano, que tiene su propia historia, aunque han sido relegados.

Estado. El piso del templo está hundido. Los desniveles se concentran en la parte cercana al altar mayor. Miguel Canales / expreso

Ante ello, este Diario se dirigió hacia la Catedral, donde hace algunos meses se emprendieron varios proyectos con el fin de su rescate, pues estaba afectada por plagas. Ahora, en el sitio se observa que algunos pilares soportan la humedad y ciertos vitrales están rotos.

Los feligreses que llegaban al santuario, uno de los más conocidos a nivel local, elevaban sus plegarias para que llegue la mejora a las iglesias de la urbe. “Las iglesias no solo son las casas de Dios aquí en la tierra, son edificios que llevan muchos años y son nuestra herencia. ¿Cómo vamos a dejar los templos a las futuras generaciones? Me sorprende que no haya un trabajo con todas las direcciones, ya que estas iglesias son figuras claves de la ciudad”, dijo la guayaquileña Lorena Chávez tras salir del templo.

Zoila Rodríguez, trabajadora del sector, concuerda con Chávez y espera que con la próxima administración se destinen los recursos adecuados. “Que el Municipio designe mejor su presupuesto, que permita proyectos y haya acercamiento con el Gobierno para que así no se muera más el patrimonio. Ese es el camino. Ojalá vengan mejores días”, resumió la mujer.

La casa más angosta de la ciudad está en el centro Leer más

¿Por qué es sustancial que la ciudad recupere su patrimonio? De acuerdo con el historiador Fernando Mancero, los templos le han dado “carácter” y forman parte del perfil y sentir espiritual, más allá de los logros arquitectónicos que representan. “Por lo tanto tienen una importancia capital (...) La preservación de estos edificios es capital en la conservación del espíritu de la ciudad. Es su memoria”, argumentó Mancero.

El también presidente de la Fundación Bienvenido Guayaquil considera, además, que las instituciones deben tener interés para la recuperación de estos sitios. “Porque representan a la ciudad y al país. Son un tesoro desde el punto de vista de nación, independientemente de quién tenga la competencia. Hay que aunar esfuerzos y sacar adelante estas acciones tan importantes para la ciudad y el Ecuador”, concluyó.