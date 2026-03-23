Quito acoge encuentro internacional de teatro clown con artistas de 5 países

Miskay, retratada por Hilda Tovar, fue una de las piezas inaugurales del Encuentro Internacional “Caminos hacia el Clown".

Misky es una payasa dividida entre su identidad andina y el deseo de encajar. En su lucha interna enfrenta prejuicios, el amor y sus propias contradicciones, hasta descubrir, con humor y ternura, que la verdadera fortaleza está en abrazar sus raíces y no desprenderse de ellas.

La historia de Miskay, retratada en escena por la actriz peruana Hilda Tovar, fue una de las piezas inaugurales del Encuentro Internacional “Caminos hacia el Clown”, una propuesta que reúne a artistas de Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Brasil en torno a funciones, talleres y una residencia dedicada a la investigación pedagógica del clown, y que abrió sus puertas en la capital.

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El teatro clown es una técnica escénica basada en la comedia física, la improvisación y la exageración de las vulnerabilidades para crear un personaje cómico auténtico. A diferencia del payaso tradicional de circo, el clown teatral busca la conexión honesta con el público, rompiendo la “cuarta pared” y celebrando el fracaso y la ingenuidad.

Y si bien a la disciplina se la asocia con la comedia, esta también se utiliza para retratar temas sensibles y problemáticas sociales complejas, como afirma Tovar, quien en la obra narra su propia historia como migrante.

“Ser mujer payasa en escena es un acto político. Es tomar un espacio históricamente negado a las mujeres y, desde la risa y la vulnerabilidad, transformar y resistir”, cuenta.

Un espacio para repensar el clown

El encuentro se plantea como un espacio de cruce entre escena, formación e investigación. “Esta propuesta surgió hace algunos años, cuando investigadores y pedagogos pensamos en juntarnos para repensar el teatro clown, su técnica y sus procesos de formación”, explica Carlos Quito, director de la Corporación Quijotadas Ecuador. El proyecto se concretó con el respaldo del programa Iberescena.

La residencia reúne a artistas seleccionados que investigan el clown como práctica escénica y herramienta pedagógica, mientras que el encuentro propone funciones, varietés y laboratorios abiertos al público.

El interés por revisar el clown desde este enfoque responde también a la necesidad de repensar su lugar dentro de las artes escénicas. “El clown es una manifestación artística, una forma más teatral de llamar a la técnica de payaso”, dice Quito. En ese proceso, añade, resulta necesario mirar los contextos propios: “Para nosotros también era regresarnos a ver en el sentido de cómo influyen nuestras culturas en la creación y la puesta en escena, cómo hay un conocimiento que se ha ido adaptando para generar una propuesta pedagógica”.

El teatro clown es una técnica escénica basada en la comedia física, la improvisación y la exageración de las vulnerabilidades. Cortesía

En Ecuador, este lenguaje ha ido tomando forma desde inicios del siglo veintiuno, con espacios como la Escuela del Cronopio y la influencia de grandes actores ecuatorianos como Cacho Gallegos, que dieron los primeros talleres al público.

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Más allá del ámbito escénico, no obstante, el clown también ha encontrado resonancia en otros espacios. “Es una técnica bastante noble. Mucha gente, de cualquier profesión, ha venido a reconocerse, a aprender a reírse de sí mismos”, explica el actor y dramaturgo.

Entre la academia y las tablas

La programación del encuentro reúne propuestas de distintos países y formatos. El 25 de marzo se presentará “Blanca Nieves”, de la artista colombiana Diana Bolaño, en Espacio Vazio, una obra que reescribe el cuento clásico desde el clown y la bufonería para cuestionar, con humor crítico, los relatos tradicionales.

El 26 de marzo, en el mismo espacio, tendrá lugar la Varieté Internacional II, un formato que reúne piezas breves de artistas nacionales, invitados internacionales y participantes de la residencia. Se trata de un encuentro escénico donde los personajes revelan sus fragilidades y exageran sus mundos internos a través de distintas propuestas.

El cierre se realizará el 27 de marzo, en el marco del Día Internacional del Teatro, con el Torneo Clownch Internacional, una competencia escénica de improvisación entre delegaciones de distintos países, seguida de la “Fiesta Desclowntrolada”, un espacio de encuentro abierto a la comunidad que se realizará en el espacio cultural La Quadra.

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Quito señala que, tras esta primera experiencia, se buscará que Caminos hacia el Clown se vuelva un encuentro anual de carácter itinerante. “La propuesta es que futuras ediciones se desarrollen en otros países y aborden nuevas líneas de investigación dentro del clown”, agrega.

En ese proceso, el encuentro se plantea también como una oportunidad para fortalecer la producción teórica en artes escénicas. “Es importante que Ecuador también genere conocimiento teórico a nivel de artes escénicas”, concluye.

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