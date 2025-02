Critics Choice Awards: ¿Cuándo y dónde ver la gala?

Tras los devastadores incendios que afectaron Los Ángeles, la ceremonia de los 30º Critics Choice Awards fue reprogramada. La gala originalmente estaba prevista para el 12 de enero y tuvo que posponerse en dos ocasiones debido a los incendios forestales en el sur de California. Este es la tercera premiación para filmes de este 2025 y varios de los ganadores en los Globos de Oro y los Grammy tienen su espacio en esta premiación.

Entre los grandes nominados para los Critics Choice Awards para cine están Wicked y Cónclave, que cuentan con 11 nominaciones cada uno. Les siguen Dune, Part two y la polémica Emilia Pérez, ambos con 10 nominaciones. Luego esta The brutalist con 9 candidaturas y, finalmente, The Substance y Anora con siete.

¿Dónde y cuando ver los Critics Choice Awards?

La gala será transmitida a través de TNT América Latina, el viernes 7 de febrero a las 19:00 (hora de Ecuador). El evento, que tendrá lugar en el Barker Hangar de Santa Mónica, California y será presentado por Chlesea Handler, quien ya estuvo en 2023 y 2024.

Conocida por su estilo directo y humor irreverente, ganó prominencia como anfitriona del programa nocturno Chelsea Lately en E! desde 2007 hasta 2014. En 2012, fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

A medida que se acerca a su 50º cumpleaños en febrero de 2025, Handler continúa explorando nuevas facetas de su carrera, incluyendo la publicación de su séptimo libro, I'll have what She's having, que combina humor y vulnerabilidad al relatar diversas experiencias de su vida.

La gran fiesta de los Critics Choice, cuya duración aproximada es de tres horas, está a punto de reunir en un mismo lugar a las estrellas más grandes de la televisión y el cine. Todo ello para reconocer lo mejor del último año, con votaciones de los críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá.

Si te quedas sin verlos, no te preocupes. El sábado 8 de febrero, E! va a lanzar un nuevo episodio de su serie digital RE!CAP en YouTube. En ese espacio, expertos en cultura pop conversarán sobre los momentos más virales y los looks de esa noche tan especial.

Y si quieres todavía m´ás, el lunes 10 de febrero, E! News presentará un resumen con los momentos más comentados de la ceremonia. Así sentirás que estás al tanto de todo. No hay excusa para no ponerse al día.

Películas, algunos de los nominados

Mejor película

Un completo desconocido

Anora

El brutalista

Cónclave

Dune: Parte dos

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

La sustancia

Wicked

Mejor actor

Adrien Brody – El brutalista

Timothée Chalamet – Un completo desconocido

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Cónclave

Hugh Grant – Hereje

Mejor actriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Mi única familia

Angelina Jolie – Maria

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – La sustancia

Mejor actor de reparto

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – Un dolor real

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – Un completo desconocido

Guy Pearce – El bruralista

Denzel Washington – Gladiador II

Mejor actriz de reparto

Danielle Deadwyler – La lección de piano

Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys

Ariana Grande – Wicked

Margaret Qualley – La sustancia

Isabella Rossellini – Cónclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor actor/actriz joven

Alyla Browne – Furiosa: A Mad Max Saga

Elliott Heffernan – Blitz

Maisy Stella – Mi yo del futuro

Izaac Wang – Didi

Alisha Weir – Abigail

Zoe Ziegler – Janet Planet

Mejor reparto

Anora

Cónclave

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicked

Mejor director

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Cónclave

Brady Corbet – El brutalista

Jon M. Chu – Wicked

Coralie Fargeat – La sustancia

RaMell Ross – Nickel Boys

Denis Villeneuve – Dune: Parte dos

Series de televisión, algunas nominaciones

Mejor serie dramática

El Jackal (Peacock)

The Diplomat (Netflix)

Evil (Paramount+)

Industry (HBO | Max)

Interview with the Vampire (AMC)

The Old Man (FX)

Shogun (FX / Hulu)

Slow Horses (Apple TV+)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

English Teacher (FX)

Hacks (HBO | Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Somebody Somewhere (HBO | Max)

St. Denis Medical (NBC)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor miniserie

Bebé Reno (Netflix)

Desprecio (Apple TV+)

Masters of the Air (Apple TV+)

Mr Bates vs the Post Office (PBS)

The Penguin (HBO | Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO | Max)

We Were the Lucky Ones (Hulu)

Mejor película hecha para televisión

The Great Lillian Hall (HBO | Max)

It’s What’s Inside (Netflix)

Música (Prime Video)

Out of My Mind (Disney+)

Rebel Ridge (Netflix)

V/H/S/Beyond (Shudder)

Mejor serie en idioma extranjero

Acapulco (Apple TV+)

Citadel: Honey Bunny (Prime Video)

La Máquina (Hulu)

The Law According to Lidia Poët (Netflix)

My Brilliant Friend (HBO | Max)

Pachinko (Apple TV+)

Senna (Netflix)

El juego del calamar (Netflix)

Mejor serie animada

Batman: Caped Crusader (Prime Video)

Bluey (Disney+)

Bob’s Burgers (Fox)

Invincible (Prime Video)

The Simpsons (Fox)

X-Men ’97 (Disney+)

Mejor Talk Show

Hot Ones (YouTube)

The Daily Show (Comedy Central)

The Graham Norton Show (BBC America)

John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A. (Netflix)

The Kelly Clarkson Show (NBC/Syndicated)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Mejor especial de comedia

Ali Wong: Single Lady (Netflix)

Jim Gaffigan: The Skinny (Hulu)

Kevin James: Irregardless (Prime Video)

Nikki Glaser: Someday You’ll Die (HBO | Max)

Rachel Bloom: Death, Let Me Do My Special (Netflix)

Ramy Youssef: More Feelings (HBO | Max)

