Bluey llega a los cines: ¿cuándo se estrena el filme?

La exitosa serie animada Bluey, reconocida con premios Emmy, dará su salto a la pantalla grande. BBC Studios y Walt Disney confirmaron el desarrollo de la primera película de este querido show infantil, que llegará a los cines en 2027.

La producción estará a cargo de Ludo Studio en colaboración con BBC Studios, con Disney como distribuidor global. Tras su estreno en cines, la película estará disponible en Disney+ y más adelante en ABC iView y ABC Kids en Australia.

La película, escrita y dirigida por el creador de la serie, Joe Brumm, promete mantener el encanto y humor que han convertido a Bluey en un fenómeno global. “Siempre he pensado que Bluey merecía una película en el cine. Quiero que esto sea un evento experiencial para que toda la familia disfrute junta”, expresó Brumm en un comunicado.

Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, destacó que Bluey “ha unido a familias de todo el mundo con sus historias llenas de juego, imaginación y conexión”.

El creador de Bluey no hará otra temporada

El creador de la serie infantil compartió en un comunicado su deseo de tomarse un descanso de la serie de televisión. La decisión es porque siente que no podría continuar produciendo temporadas tan buenas como las anteriores. "Siempre dije que no seguiría haciendo el programa si pensara que no podría hacer ninguna temporada nueva tan buena como la anterior", expresó Brumm. "Este habría sido mi caso con una posible cuarta temporada, así que he decidido tomarme un descanso de mi participación en la serie".

A pesar de este retiro temporal, el creador se mostró emocionado por el nuevo proyecto de Bluey, pues ya ha escrito un guion para el filme que lo entusiasma profundamente.

En su mensaje, Brumm dejó en claro que esta no es una despedida definitiva del programa, sino una pausa centrada en la realización de la película. "Esto no es un anuncio sobre el final del programa, pero es un reconocimiento de que mi enfoque estará en la película", aclaró. Agradecido por el impacto de la serie en su vida y en la de sus colaboradores, Brumm agregó que "trabajar con ese maravilloso grupo de personas ha sido lo más destacado de mi carrera en el mundo de la animación".

